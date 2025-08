वोट चोरी के आरोप पर EC का राहुल गांधी को जवाब, कहा- बुलाने पर आते नहीं हैं', सामने रखी चिट्ठी

राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके पास एक बड़ा एटम बॉम है, जिसका खुलासा वो जल्द ही करेंगे. इस पर चुनाव आयोग की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं. साथ ही चुनाव आयोग ने दावा किया है कि 12 जून को राहुल गांधी को भेजे गए उसके पत्र का अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसमें उन्हें इस मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया गया था. आयोग ने वो चिट्ठी भी सभी के सामने रखी है, जिसमें राहुल गांधी को अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया था.

चुनाव आयोग ने चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी के लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. भारत में चुनाव की प्रक्रिया साफ और सटीक तरीके से की जाती है. राहुल गांधी के रोजाना लगाए जा रहे आरोपों को हम नजरअंदाज करते हैं. आयोग ने कई बार राहुल गांधी को बुलावा भेजा, पर इसका उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया.

