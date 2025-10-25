Womens World Cup: किसके खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी टीम इंडिया, किस दिन होगा मुकाबला? सामने आया शेड्यूल

ICC Womens World Cup 2025 Semi Final Schedule: ऑस्ट्रेलिया ने अलिना किंग की धारदार गेंदबाजी के दम पर इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में जारी महिला वनडे वर्ल्ड कप में लीग स्टेज के आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सुनिश्चित किया कि वह अंक तालिका में टॉप पर रहेगी. ऐसे में भारतीय टीम, जो अपना आखिरी मैच जीतकर भी नंबर-4 पर रहेगी, उसे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करना पड़ेगा. जबकि दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. बता दें, शानिवार को ऑस्ट्रेलिया ने पहले भारत को 24 ओवरों में 97 पर रोक दिया. इसके बाद टीम ने 16.5 ओवरों में ही 3 विकेट खोकर 98 रन बनाए.

सेमीफाइनल का ऐसा है शेड्यूल

महिला वनडे वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी के बसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले सेमीफाइनल में अंक तालिका में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें- दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड भिड़ेंगी. यह मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. जबकि भारत को दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है. दूसरा सेमीफाइनल नवी मुंबई में खेला जाएगा. यह मैच 30 अक्टूबर को होगा.

ऑस्ट्रेलिया का विजयी अभियान जारी

महिला विश्व कप 2025 का 26वां मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया. अलाना किंग की घातक गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका पर बड़ी जीत हासिल की. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका 24 ओवर में सिर्फ 97 रन पर सिमट गई. कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 26 गेंद पर 31, सिनालो जाफ्टा ने 17 गेंद पर 29 और नाडिन डे क्लर्क ने 23 गेंद पर 14 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सकी.

दक्षिण अफ्रीका को 97 रन पर समेटने में अलाना किंग ने अहम भूमिका निभाई. दाएं हाथ की इस लेग स्पिनर ने 7 ओवर में 2 मेडन फेंके और मात्र 18 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया. मेगान स्कट, किम गार्थ और एश्ले गार्डनर को 1-1 विकेट मिले.

98 रन का मामूली लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने 16.5 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. जॉर्जिया वॉल 38 गेंद पर 38 रन और एनाबेल सदरलैंड 4 गेंद पर 10 रन बनाकर नाबाद रहीं. फोएबे लिचफिल्ड 5, एल्सी पेरी 0, और बेथ मूनी 41 गेंद पर 42 रन बनाकर आउट हुईं.

ऑस्ट्रेलिया 13 अंक के साथ पहले और दक्षिण अफ्रीका 10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है. इंग्लैंड 9 अंक के साथ तीसरे और इंडिया 6 अंक के साथ चौथे स्थान पर है. भारत और इंग्लैंड के एक-एक मैच बाकी हैं, लेकिन उसके परिणाम से अंक तालिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के लीग मैच समाप्त हो चुके हैं.

