ICC ने किया महिला विश्व कप 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' का ऐलान, स्मृति मंधाना समेत इन तीन भारतीय स्टार को मिली जगह

ICC Women's Cricket World Cup Team of the Tournament Announced: इस लिस्ट में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन को भी टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने में मदद की थी.

ICC ने किया महिला विश्व कप 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' का ऐलान, स्मृति मंधाना समेत इन तीन भारतीय स्टार को मिली जगह
ICC Women's Cricket World Cup Team of the Tournament
  • आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप टीम में स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को जगह मिली
  • दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट को टूर्नामेंट की टीम का कप्तान चुना गया, जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए
  • दीप्ति शर्मा ने 30.71 की औसत से 215 रन और 22 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हासिल किया
ICC Women's Cricket World Cup Team of the Tournament Announced: खिताब जीतने वाली भारतीय स्टार खिलाड़ियों ने उम्मीद के मुताबिक आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की टीम में अपना दबदबा बनाया, जिसमें स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को मंगलवार को घोषित टीम में जगह मिली. भारतीय तिकड़ी ने टीम की पहली विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई. भारत ने रविवार को हुए फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया. उपविजेता दक्षिण अफ्रीका की टीम में भी उनके तीन खिलाड़ी हैं, जिनमें कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए टूर्नामेंट की टीम का कप्तान चुना गया. उन्होंने 71.37 की औसत से 571 रन बनाकर महिला विश्व कप के किसी एक संस्करण में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड तोड़ा.

आईसीसी की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में एनाबेल सदरलैंड, ऐश गार्डनर और लेग स्पिनर अलाना किंग शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान की बेहतरीन विकेटकीपर सिदरा नवाज़ एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतिम चार में जगह नहीं मिली.

इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन को भी टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने में मदद की, जबकि उनकी हमवतन नैट साइवर-ब्रंट को 12वीं खिलाड़ी के रूप में चुना गया है.

सलामी बल्लेबाज़ मंधाना ने 54.25 की औसत से एक शतक और दो अर्धशतकों के साथ 434 रन बनाए. भारत के लिए शीर्ष बल्लेबाजी क्रम में निरंतरता की मिसाल, मंधाना टूर्नामेंट में वोल्वार्ड्ट के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं. नवी मुंबई में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उनकी 109 रनों की पारी इस बाएं हाथ की बल्लेबाज़ के लिए यादगार रही, जबकि उस शतक से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 80 और 88 रनों की पारी ने मंधाना की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाया.

रॉड्रिग्स ने अपनी ओर से एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से 58.40 की औसत से 292 रन बनाए. सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी नाबाद 127 रनों की शानदार पारी उन्हें टीम में शामिल करने का प्रमुख कारण थी, हालाँकि भारत की तीसरे नंबर की खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में कई अन्य अच्छे स्कोर भी बनाए.

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ नाबाद 76 रनों की पारी भारत के सेमीफ़ाइनल तक पहुँचने में अहम रही, जबकि रॉड्रिग्स की 24 रनों की पारी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ़ाइनल में शैफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन ने भी मदद की. बल्लेबाज़ी में, दीप्ति ने 30.71 की औसत से एक शतक और तीन अर्धशतकों के साथ 215 रन बनाए. उन्होंने 20.40 की औसत से 22 विकेट भी लिए. प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुनी गईं दीप्ति ने भारत के खिताबी अभियान में अहम भूमिका निभाई. वह सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ रहीं और पूरे टूर्नामेंट में अहम रन बनाए.

दीप्ति ने इस बड़े मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 39 रन देकर 5 विकेट लिए और बल्ले से 58 रन जोड़े. उनकी निरंतरता और बल्ले और गेंद दोनों से मैच को प्रभावित करने की क्षमता ने उन्हें भारत की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बना दिया.

आईसीसी महिला विश्व कप टूर्नामेंट की टीम:

1. स्मृति मंधाना (भारत)

2. लौरा वोल्वार्ड्ट (सी) (दक्षिण अफ्रीका)

3. जेमिमा रोड्रिग्स (भारत)

4. मैरिज़ेन कप्प (दक्षिण अफ्रीका)

5. ऐश गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया)

6. दीप्ति शर्मा (भारत)

7. एनाबेल सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया)

8. नादिन डी क्लार्क (दक्षिण अफ्रीका)

9. सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर) (पाकिस्तान)

10. अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया)

11. सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)

12वां खिलाड़ी: नेट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड)

India, Smriti Mandhana, Deepti Sharma, ICC Women's ODI World Cup 2025, Cricket
