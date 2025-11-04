बिहार चुनाव: प्रचार के आखिरी दिन मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी मैदान से हटे, RJD को किया समर्थन

बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बड़ा खेला हो गया. वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी मैदान से हट गए हैं. इंडिया गठबंधन में फ्रेंडली फाइट वाली सीटों में से एक दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट को लेकर मुकेश सहनी ने खुद आरजेडी उम्मीदवार के सर्मथन का ऐलान किया है.

यहां से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी उम्मीदवार हैं. लेकिन उनके सामने आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली भी चुनाव लड़ रहे हैं.

खुद तेजस्वी ने संतोष सहनी के लिए वोट मांगा था, लेकिन वोटों के बंटवारे को देखते हुए मुकेश सहनी ने कुर्बानी देने का फैसला किया है.

