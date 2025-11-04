विज्ञापन
बिहार चुनाव: प्रचार के आखिरी दिन मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी मैदान से हटे, RJD को किया समर्थन

तेजस्वी यादव ने खुद संतोष सहनी के लिए वोट मांगा था, लेकिन वोटों के बंटवारे को देखते हुए मुकेश सहनी ने कुर्बानी देने का फैसला किया है.

बिहार चुनाव: प्रचार के आखिरी दिन मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी मैदान से हटे, RJD को किया समर्थन
पटना:

बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बड़ा खेला हो गया. वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी मैदान से हट गए हैं. इंडिया गठबंधन में फ्रेंडली फाइट वाली सीटों में से एक दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट को लेकर मुकेश सहनी ने खुद आरजेडी उम्मीदवार के सर्मथन का ऐलान किया है.

यहां से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी उम्मीदवार हैं. लेकिन उनके सामने आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली भी चुनाव लड़ रहे हैं. 

खुद तेजस्वी ने संतोष सहनी के लिए वोट मांगा था, लेकिन वोटों के बंटवारे को देखते हुए मुकेश सहनी ने कुर्बानी देने का फैसला किया है.

Bihar Assembly Elections 2025, Bihar Elections, Mukesh Sahni, Mukesh Sahni Brother Santosh Sahni, RJD
