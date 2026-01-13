विज्ञापन
विशेष लिंक

U19 World Cup 2026: वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे कोहराम! जानें कब और कहां देखें मुकाबले, ऐसा है टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

India U19 schedule for the 2026 World Cup: आयुष म्हात्रे की अगुवाई में भारतीय टीम 15 जनवरी को अपने अंडर-19 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी. फैंस की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी.

Read Time: 3 mins
Share
U19 World Cup 2026: वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे कोहराम! जानें कब और कहां देखें मुकाबले, ऐसा है टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
ICC U19 World Cup 2026: India Schedule, Full Fixtures, and How to Watch Live in India: 15 जनवरी को होगी भारत की शुरुआत

ICC U19 World Cup 2026, India Match Live Streaming: जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप की शुरुआत 15 जनवरी से हो रही है. टीम इंडिया चैंपियन बनने की प्रवल दावेदार है. भारत को आयुष म्हात्रे, डी. दीपेश जैसे खिलाड़ियों से उम्मीद होगी, लेकिन जिस पर सबकी निगाहें होंगी वो हैं वैभव सूर्यवंशी. वैभव ने वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले वॉर्मअप मैच और उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे में कोहराम मचाया था. अगर वैभव का बल्ला चला तो भारत को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा. वैभव पहले ही कई कीर्तिमान गढ़ चुके हैं और 15 साल की उम्र से पहले उनके निगाहें भारत को चैंपियन बनाने पर होगी.

ऐसा है भारत का पूरा शेड्यूल

अंडर-19 विश्व कप की शुरुआत 15 जनवरी से हो रही है. विश्व कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक संयुक्त रूप से जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से शीर्ष दो टीम अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगी.

  • अंडर-19 विश्व कप के पहले दिन ही (15 जनवरी) भारत का मुकाबला यूएसए के साथ है. मैच क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो, जिम्बाब्वे में खेला जाएगा.
  • भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा. ये मैच भी क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो, जिम्बाब्वे में ही खेला जाएगा. भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा हालात को देखते हुए इस मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है.
  • भारतीय टीम का लीग स्टेज का तीसरा मुकाबला 24 जनवरी को बुलावायो में ही खेला जाएगा.

किस ग्रुप में कौन

भारतीय टीम यूएसए, बांग्लादेश, और न्यूजीलैंड के साथ ग्रुप ए में है. अन्य ग्रुप पर नजर डालें तो ग्रुप बी में पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, जिंबाब्वे और इंग्लैंड हैं. ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड और श्रीलंका हैं. ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज हैं.

5 बार चैंपियन बनी है टीम इंडिया

अंडर-19 विश्व कप 2026, विश्व कप का 16वां संस्करण है. पिछले 15 संस्करणों में भारतीय टीम सबसे सफल टीम बनकर उभरी है. भारतीय टीम 5 बार चैंपियन रही है. ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार ये खिताब जीता है. पाकिस्तान 2 बार चैंपियन रही है. इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश भी एक-एक बार चैंपियन रह चुकी हैं.  ऑस्ट्रेलिया मौजूदा विजेता है. 2024 में हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर खिताब जीता था. 

कब और कहां देख पाएंगे लाइव

भारत के सभी मुकाबले दोपहर 1 बजे से शुरू होंगे और टॉस 12:30 बजे होगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स के पास टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार है. वहीं जियोहॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद एनान, एरन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए. पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: ICC ने ठुकराई बांग्लादेश की मांग, भारत में होंगे वर्ल्ड कप के मैच, BCB का आया जवाब

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 2rd ODI: विराट कोहली खास कारनामे से 63 रन दूर, टूट जाएगा रिकी पोंटिंग का यह मेगा रिकॉर्ड

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India U19, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now