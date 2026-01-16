विज्ञापन
T20 WC वेन्यू चेंज की मांग पर होगा फाइनल फैसला!, ICC ने उठाया बड़ा कदम, बांग्लादेश भेजा जाएगा डेलीगेशन

ICC in Action on BCB T20 WC Venue Change Demand: डेलीगेशन कुछ दिनों में T20 वर्ल्ड कप के संबंध में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ आखिरी वन-ऑन-वन ​​मीटिंग के लिए यात्रा करेगा, और इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा.

T20 WC वेन्यू चेंज की मांग पर होगा फाइनल फैसला!, ICC ने उठाया बड़ा कदम, बांग्लादेश भेजा जाएगा डेलीगेशन
ICC in Action on BCB T20 WC 2026 Venue Change Demand

ICC in Action on BCB T20 WC Venue Change Demand: T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर चल रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले टूर्नामेंट से पहले आमने-सामने की बातचीत के लिए बांग्लादेश में एक डेलीगेशन भेजने वाला है. ICC सूत्रों ने IANS को बताया है कि डेलीगेशन कुछ दिनों में T20 वर्ल्ड कप के संबंध में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ आखिरी वन-ऑन-वन ​​मीटिंग के लिए यात्रा करेगा, और इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा.

ICC की यह यात्रा एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि ईमेल और वर्चुअल मीटिंग के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने के पिछले प्रयास सफल नहीं हो पाए थे. ICC सूत्रों ने IANS को बताया, "ICC डेलीगेशन कुछ दिनों में T20 वर्ल्ड कप के संबंध में BCB (बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड) के अधिकारियों के साथ आखिरी वन-ऑन-वन ​​मीटिंग के लिए बांग्लादेश जाएगा, और इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा."

यह घटनाक्रम तब हुआ जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खेल मंत्रालय ने भारत में कोई भी मैच न खेलने पर कड़ा रुख अपनाया जब BCCI ने IPL फ्रेंचाइजी KKR से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाया का आदेश दिया.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के युवा और खेल सलाहकार, आसिफ नज़रुल् ने भी मीडिया को इस यात्रा के बारे में बताया. ढाका में फॉरेन सर्विस एकेडमी में बोलते हुए, नज़रुल् ने कहा, "नवीनतम अपडेट के अनुसार, श्री अमीनुल इस्लाम ने मुझे बताया कि ICC की एक टीम बातचीत के लिए बांग्लादेश आ सकती है. हमारे रुख में बदलाव की कोई संभावना नहीं है. हम वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उत्सुक हैं, खासकर श्रीलंका में, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आयोजित करना असंभव नहीं है," द डेली स्टार ने खेल सलाहकार के हवाले से कहा.

ICC ने पहले BCB के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी. मीटिंग में वैश्विक टूर्नामेंट में बांग्लादेश की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें BCB ने एक बार फिर अनुरोध किया कि उसके मैच भारत के बाहर स्थानांतरित किए जाएं. जबकि ICC ने बताया कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही फाइनल हो चुका है और BCB से अपने रुख पर फिर से विचार करने का आग्रह किया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने रुख पर कायम रहा. दोनों पक्ष एक संभावित समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए. बांग्लादेश को भारत में तीन मैच खेलने हैं – वेस्ट इंडीज (7 फरवरी), इटली (9 फरवरी) और इंग्लैंड (14 फरवरी) के खिलाफ कोलकाता में – और फिर 17 फरवरी को नेपाल का सामना करने के लिए मुंबई जाना है.

