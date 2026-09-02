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ICC Test Ranking: शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह को झटका, स्टार्क नंबर 1, पडिक्कल को पांच स्थान का फायदा

ICC Test Ranking: ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह और कप्तान शुभमन गिल को नुकसान हुआ है और स्टार्क का जलवा बरकरार दिख रहा है.

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ICC Test Ranking: शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह को झटका, स्टार्क नंबर 1, पडिक्कल को पांच स्थान का फायदा
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ICC Test Ranking: बुधवार को जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में शुभमन गिल दो स्थान नीचे खिसक गए और गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह एक स्थान नीचे आ गए, जबकि देवदत्त पडिक्कल 54वें स्थान पर पहुंच गए. श्रीलंका दौरे पर तीन पारियों में सिर्फ़ एक अर्धशतक लगाने वाले गिल दो स्थान नीचे खिसककर नौवें नंबर पर आ गए हैं, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सातवें स्थान के साथ सबसे ऊंची रैंकिंग वाले भारतीय बल्लेबाज बने हुए हैं.

यशस्वी जायसवाल की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है; यह भारतीय ओपनर टॉप 10 से बाहर 11वें स्थान पर है. पडिक्कल, जो दो टेस्ट मैचों में दो शतक और कुल 328 रन बनाकर श्रीलंका दौरे पर भारत के सबसे अच्छे बल्लेबाज रहे थे, पांच स्थान ऊपर चढ़कर 54वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

हालांकि, बेहतरीन तेज गेंदबाज बुमराह टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना दूसरा स्थान गंवा बैठे हैं और अब ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी के बाद तीसरे स्थान पर हैं.

बुमराह घुटने में चोट के कारण श्रीलंका दौरे पर नहीं जा पाए थे; इस चोट की वजह से वह जुलाई के मध्य से ही खेल से दूर हैं. बुमराह को सितंबर के मध्य में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा.

श्रीलंका के सोनल दिनुशा, जिन्होंने कोलंबो में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार शतक जड़े थे, अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर बल्लेबाजों की रैंकिंग में 29 स्थान की छलांग लगाकर 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

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