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ICC Ranking: हैरी ब्रूक बने नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज, टॉप स्पॉट के लिए चार बल्लेबाजों के बीच दिलचस्प रेस

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक टेस्ट में नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. हालांकि, टेस्ट में टॉप स्पॉट के लिए दिलचस्प रेस है. टॉप-4 में सिर्फ 33 रेटिंग प्वॉइंट का अंतर है.

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ICC Ranking: हैरी ब्रूक बने नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज, टॉप स्पॉट के लिए चार बल्लेबाजों के बीच दिलचस्प रेस
ICC Ranking: Harry Brook Dethrone Travis Head Became Number 1 Test Batsman

इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक एक बार फिर आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं. ब्रूक ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है. ब्रूक ने चौथी बार यह शीर्ष स्थान अपने नाम किया है. वह पहली बार दिसंबर 2024 में बतौर बल्लेबाज टेस्ट के बादशाह बने थे. ट्रेविस हेड तीन स्थान नीचे फिसलकर चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं. उनकी रैंकिंग में गिरावट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में सिर्फ 22 और 17 रन की पारियां खेलने के बाद आई है. 

ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस मुकाबले में उलटफेर का शिकार होकर 9 विकेट से मैच गंवाना पड़ा था. जो रूट (दूसरे) और स्टीव स्मिथ (तीसरे) भी हेड से आगे निकल गए हैं. स्मिथ ने 71 और 44 रन बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं, बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 9 स्थान की छलांग लगाकर करियर की सर्वश्रेष्ठ 20वीं रैंकिंग पर पहुंच गए। शांतो ने पहली पारी में 84 रन बनाकर जीत की नींव रखी थी. शांतो भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और अपने ही देश के लिटन दास जैसे खिलाड़ियों से आगे निकल गए.


टीम के साथी मोमिनुल हक (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 31वें) और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 30वें) ने भी इस सूची में अपनी स्थिति बेहतर की, जबकि ट्रैविस हेड मैच में 22 और 17 रन बनाने के बाद शीर्ष रैंक वाले टेस्ट बैटर का स्थान गंवा बैठे. 

कैमरून ग्रीन की दूसरी पारी में लगाई गई सेंचुरी ने उन्हें पांच स्थान ऊपर चढ़कर 30वें स्थान पर पहुंचने में मदद की, जबकि मोमिनुल हक (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 31वें), शादमान इस्लाम (तीन स्थान ऊपर चढ़कर 58वें), मेहदी हसन मिराज (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 59वें) और तंजीद हसन (84 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 88वें) ने भी बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार किया है.

टॉप-4 बल्लेबाजों के बीच सिर्फ 33 रेटिंग प्वाइंट्स का फर्क है. ऐसे में पाकिस्तान के विरुद्ध इंग्लैंड की घरेलू टेस्ट सीरीज और बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के दूसरे मैच के बाद रैंकिंग में और बदलाव हो सकते हैं.

सीम बॉलर हसन महमूद ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' वाले प्रदर्शन से अच्छी तरक्की की है. पहली पारी में 55 रन देकर छह विकेट लेने के बाद वे 26 स्थान ऊपर चढ़कर 38वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि दूसरी पारी में 66 रन देकर पांच विकेट लेने वाले मेहदी तीन स्थान ऊपर चढ़कर 24वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

आईसीसी मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग में इस हफ्ते सबसे ज्यादा सुधार अफगानिस्तान के बाएं हाथ के बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल ने किया है, जो आयरलैंड के विरुद्ध पांच मैचों की सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों में 143 और 98 रन बनाने के बाद 37 स्थान ऊपर चढ़कर 33वें पायदान पर पहुंच गए हैं. आयरलैंड के कर्टिस कैम्फर 84 और 96 रन बनाकर 23 स्थान ऊपर चढ़कर 36वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ कनाडा के बल्लेबाज परगत सिंह की 42 रनों की पारी ने उन्हें 10 स्थान ऊपर चढ़कर 85वें नंबर पर पहुंचने में मदद की है, जबकि आयरलैंड के एंड्रयू बालबर्नी पांच स्थान ऊपर चढ़कर 47वें नंबर पर आ गए हैं.

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