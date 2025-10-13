विज्ञापन
ICC Ranking: जीत के बावजूद टीम गिल को लगाना होगा आईसीसी रैंकिंग में खासा जोर, विंडीज का सफाया देगा मामूली फायदा

ICC Test Ranking: विंडीज को 2-0 से सफाया भारतीय टीम को WTC Ranking में तो खासा फायदा दिलाएगा, लेकिन आईसीसी रैंकिंग में नहीं, जाने क्यों

ICC Ranking: जीत के बावजूद टीम गिल को लगाना होगा आईसीसी रैंकिंग में खासा जोर, विंडीज का सफाया देगा मामूली फायदा
ICC Test Ranking:
  • भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट में विंडीज को आसानी से हराकर सीरीज 2-0 से जीती है
  • इस जीत से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बारह अंक मिलेंगे और कुल अंक पचास दो हो जाएंगे
  • भारत वर्तमान में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चौथे नंबर पर है और इस जीत से उसे मामूली सुधार मिलेगा
ICC Test Ranking: टीम इंडिया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में विंडीज को आसानी से मात देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लेगी. आखिरी दिन मंगलवार को यहां से जीत औपचारिकता भर बची है. बस यही देखना बाकी होगा कि भारत कितने विकेट से जीतता है. दूसरे टेस्ट जीतने के लिए 121 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे भारत ने सोमवार को दिन का खेल खत्म हो पर 1 विकेट पर 63 रन बना लिए थे. यहां से भारत को सिर्फ 58 रन और बनाने हैं. जीत भारत को WTC सर्किल में तो खासा फायदा देगी, लेकिन ICC Ranking में उसे ज्यादा फायदा नहीं होगा. और यहां से उसे तीसरे नंबर पर काबिज इंग्लैंड को नंबर तीन पायदान से धकेलने के लिए एड़ी-चोटी का  जोर लगाना होगा. 

कोटला में भारत को जीत से मिलेंगे 12 WTC प्वाइंट्स

विंडीज पर दूसरे टेस्ट में जीत से टीम गिल को 12 प्वाइंट्स मिलेंगे. इसके बाद उसके कुल प्वाइंट्स 40 से 52 हो जाएंगे. वहीं, उसका जीत प्रतिशत 66.67 होगा. यह जीत उसे WTC रैंकिंग में दूसरे नंबर पर काबिज श्रीलंका के और नजदीक ले आएगी, लेकिन ICC रैंकिंग में उसका ज्यादा भला होने नहीं जा रहा. 

ICC रैंकिंग में बहुत ही मामूली सुधार

भारत फिलहाल ICC रैंकिंग में 107 प्वाइंट्स के साथ दुनिया की नंबर चार टेस्ट टीम है. पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया (124), दूसरे पर दक्षिण अफ्रीका (115), तीसरे पर इंग्लैंड (112) और चौथे पर भारत (107 प्वाइंट्स) हैं. विंडीज के खिलाफ कोटला में दूसरा टेस्ट जीतने के बाद भारत को सिर्फ एक ही प्वाइंट मिलेगा और यह एक और जीत उसके रेटिंग प्वाइंट्स की संख्या को 109 कर देगी. दो टेस्ट जीत के लिए दो रेटिंग प्वाइंट्स और सीरीज जीत के लिए 1 बोनस रेटिंग प्वाइंट.


जानें कोटला की जीत से इतने कम अंक क्यों?

आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग सिस्टम के तहत हर टीम को मैच जीतने पर 12 अंक मिलते हैं, तो सीरीज जीतने पर अतिरिक्त प्वाइंट मिलता है. और प्वाइंस कुल मिलाकर किसी टीम के रेटिंग प्वाइंट्स तय करते हैं. फिलहाल भारत के जहां प्वाइंट्स 3515 हैं, तो उसके रेटिंग प्वाइंट्स 107 हैं. प्वाइंट्स के कई मानक हैं, लेकिन अंक हासिल करने का सबसे आधार इस पर निर्भर करता है कि कौन से नंबर की टीम कितने नंबर की टीम को मात देती है. उदाहरण के तौर पर अगर दसवें नंबर की टीम नंबर-1 को मात देती है, तो उसे ज्यादा प्वाइंट्स मिलेंगे. स्थिति उलट होने पर नंबर एक को कम अंक मिलेंगे. प्रतिद्वंद्वी टीम की ताकत सीरीज शुरू होने से पहले उसकी रेटिंग पर आंकी जाती है. और उदाहरण के तौर पर 2-1 से सीरीज जीत के लिए 3-1 प्वाइंट्स मिलते हैं. अब जबकि भारत रैंकिंग में नंबर 4 और विंडीज सबसे फिसड्डी नंबर-9 टीम है, तो यही वजह है कि सीरीज जीत से उसे दो रेटिंग प्वाइंट्स मिलेंगे.

ऐसे मिलते हैं किसी सीरीज के लिए रेटिंग प्वाइंट्स

-एक टेस्ट जीतने के लिए 1 रेटिंग प्वाइंट

-मैच ड्रॉ या टाई होनों पर दोनों टीमों को 1/2 (आधा) रेटिंग प्वाइंट

-सीरीज जीतने पर किसी टीम को 1 बोनस रेटिंग प्वाइंट

-सीरीज के ड्रॉ छूटने पर दोनों टीमों को  1/2 (आधा) बोनस प्वाइंट

