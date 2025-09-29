विज्ञापन
विशेष लिंक

47 साल बाद पहले ICC खिताब पर होगी भारत की नजर, हरमनप्रीत-स्मृति मंधाना समेत इन स्टार खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीद

Team India Women's ODI World Cup 2025: श्रीलंका में 11 राउंड रॉबिन मैच खेले जायेंगे जिसमें पाकिस्तान के सात लीग मैच और भारत के खिलाफ पांच अक्टूबर का मैच शामिल है. एक सेमीफाइनल भी वहां होगा और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी वहीं खेला जायेगा.

Read Time: 4 mins
Share
47 साल बाद पहले ICC खिताब पर होगी भारत की नजर, हरमनप्रीत-स्मृति मंधाना समेत इन स्टार खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीद
Team India Women's ODI World Cup 2025:
  • भारतीय महिला टीम 47 वर्षों बाद पहला आईसीसी वनडे विश्व कप जीतने के इरादे से श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलेगी
  • विश्व कप का आयोजन भारत में 12 साल बाद हो रहा है जिसमें आठ शीर्ष टीमें भाग लेंगी
  • भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को वनडे और टी20 श्रृंखलाओं में हराकर अच्छा प्रदर्शन किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Team India Women's ODI World Cup 2025: अच्छे फॉर्म में चल रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम घरेलू मैदानों पर खेलने का फायदा उठाकर 47 साल बाद पहला आईसीसी खिताब जीतने के इरादे से मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ वनडे विश्व कप के पहले मैच में उतरेगी. विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम 13वें विश्व कप में हालात से वाकफियत का पूरा फायदा उठाना चाहेगी. टूर्नामेंट 12 साल बाद भारत में हो रहा है. इसमें आठ शीर्ष टीमें आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका , बांग्लादेश और पाकिस्तान भाग लेंगी. सभी टीमें भारत में चार और कोलंबो में एक स्थान पर 28 लीग मैच राउंड रॉबिन आधार पर खेलेंगी.

इस बार विश्व कप में ईनामी राशि रिकॉर्ड 13 . 88 मिलियन डॉलर है जो 2022 की तुलना में चार गुना अधिक है .पुरूषों के 2023 विश्व कप में ईनामी राशि 10 मिलियन डॉलर थी और यह उससे भी अधिक है.

मौजूदा फॉर्म को देखें तो भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड को वनडे और टी20 श्रृंखलाओं में हराया है. इसके अलावा आस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हार का सिलसिला तोड़ा है. भारतीय टीम ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में आखिरी वनडे में जीत के लिये 413 रन का लक्ष्य लगभग पार कर ही लिया था. भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना बल्लेबाजी की धुरी रही हैं जो शानदार फॉर्म में हैं .उन्होंने इस साल चार वनडे शतक लगाये और उनका स्ट्राइक रेट 115 . 85 रहा है.

युवा सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के साथ उन्होंने भारत को अच्छी शुरूआत दी है. वहीं पांचवां विश्व कप खेल रही हरमनप्रीत बड़े टूर्नामेंटों में हमेशा अच्छा खेलती हैं. उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक और इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाया था. चोट से उबरी जेमिमा रौड्रिग्स ने इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में 66 रन बनाये थे और वह मध्यक्रम को मजबूती देती हैं. रिचा घोष, हरलीन देयोल और दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी को गहराई देते हैं जबकि अमनजोत कौर सीम गेंदबाजी हरफनमौला हैं.

रेणुका सिंह चोट के बाद वापसी कर रही हैं जिससे तेज आक्रमण मजबूत हुआ है. बाईस बरस की क्रांति गौड़ ने भी तेज गेंदबाजी में विविधता दिखाई है . इस साल इंग्लैंड दौरे पर चेस्टर ली स्ट्रीट में 52 रन देकर छह विकेट लेने वाली गौड़ जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव के बाद इंग्लैंड में वनडे में छह विकेट लेने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी है.

रेणुका के अलावा भारत के तीन अन्य तेज गेंदबाजों क्रांति, अरूंधति रेड्डी और अमनजोत ने मिलकर 25 वनडे खेले हैं और गेंदबाजों ने हाल ही में 300 से अधिक स्कोर बनाने का विरोधी टीम को मौका दिया है. रेड्डी को अभ्यास मैच के दौरान चोट भी लगी थी जबकि अमनजोत ने भी चोट से उबरकर न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी की है .

स्पिनर दीप्ति शर्मा, राधा यादव, स्नेह राणा और एन श्री चरणी पर काफी दारोमदार होगा. भारतीय टीम को बड़े मौकों पर दबाव में आने की आदत से भी पार पाना होगा. विश्व कप 2017 में जीत के करीब पहुंचकर टीम ने मैच गंवा दिया था और 2022 राष्ट्रमंडल खेल फाइनल में भी मामूली अंतर से आस्ट्रेलिया से हारी थी.

टूर्नामेंट की सह मेजबान श्रीलंकाई टीम 2022 विश्व कप के लिये क्वालीफाई नहीं कर सकी थी. श्रीलंका की उम्मीदें 20 वर्ष की हरफनमौला ड्यूमी विहांगा पर टिकी हैं जिसने त्रिकोणीय श्रृंखला में 11 विकेट लिये थे. श्रीलंका में 11 राउंड रॉबिन मैच खेले जायेंगे जिसमें पाकिस्तान के सात लीग मैच और भारत के खिलाफ पांच अक्टूबर का मैच शामिल है. एक सेमीफाइनल भी वहां होगा और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी वहीं खेला जायेगा.

टीमें :

भारत :

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रौड्रिग्स, रिचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरूंधति रेड्डी, क्रांति गौड़

श्रीलंका :

चामरी अटापट्टू (कप्तान ), हसिनी परेरा, विष्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा,कविषा दिलहारी, निलाक्षी डिसिल्वा, अनुष्का संजीवनी, इमेशा दुलानी, डयूमी विहांगा, पियूमी वत्सला, इनोका रणवीरा, सुगंदिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, मल्की मडारा, अचिनी कुलसूर्या .

मैच का समय : दोपहर तीन बजे से शुरु होगी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur Bhullar, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com