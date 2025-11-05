आईसीसी वनडे रैंकिंग: रोहित टॉप पर बरकरार, शुभमन गिल, बाबर आजम को नुकसान, जानें टॉप-10 में कितने भारतीय

ICC ODI Ranking, Rohit Sharma on Top: आईसीसी ने बुधवार को वनडे के शीर्ष बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की. रैंकिंग में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपना पहला स्थान बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे वनडे में शतक लगाने के बाद करियर में पहली बार शीर्ष रैंक हासिल की थी. रोहित के अलावा शीर्ष दस में शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर भारतीय बल्लेबाज हैं. रोहित के 781 रेटिंग अंक हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-0 से जीत मिली थी. इस जीत में न्यूजीलैंड के लिए डेरिल मिचेल ने अहम भूमिका निभाई थी और 178 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे. इस प्रदर्शन का फायदा मिचेल को हुआ है. उन्होंने वनडे में अपने करियर की अब तक की श्रेष्ठ रैंक हासिल की है. मिचेल तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्हें ताजा रैंकिंग में दो स्थान का फायदा हुआ है. मिचेल के 746 रेटिंग अंक हैं. अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान दूसरे स्थान पर हैं. उनके 764 रेटिंक अंक हैं.

शुभमन गिल और बाबर आजम दोनों को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है. गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के एक भी मैच में बड़ी पारी खेलने में असफल रहे थे. इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है. गिल 745 रेटिंक अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं.

वहीं बाबर आजम मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में फ्लॉप रहे थे. इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा. बाबर के 728 रेटिंग अंक हैं और एक स्थान के नुकसान के साथ वह 5वें पायदान पर हैं. पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो वनडे और खेले जाने हैं. बाबर आजम के पास बेहतर प्रदर्शन करते हुए रैंकिंग सुधारने का मौका है.

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली छठे, श्रीलंका के कप्तान चरिथ असालंका सातवें, आयरलैंड के हैरी टैक्टर आठवें, श्रेयस अय्यर नौवें और वेस्टइंडीज के शाई होप दसवें स्थान पर हैं. टॉप-10 में और कोई बदलाव नहीं है. वहीं न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज रचिन रवींद्र ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान अपने प्रदर्शन के चलते चार स्थान की छलांग लगाई है और वो 652 रेटिंग अंकों के साथ 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं केएल राहुल को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वो 15वें पायदान पर है.

