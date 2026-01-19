ICC का बांग्लादेश को अल्टीमेटम: T20 विश्व कप विवाद को खत्म करने दी डेडलाइन, वरना होना पड़ेगा बाहर- रिपोर्ट

Bangladesh's participation in 2026 T20 World Cup: भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आईसीसी टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की भागीदारी और विशेष रूप से भारत दौरे पर उनके आने को लेकर आखिरी फैसला 21 जनवरी को लिया जाएगा. शानिवार को ढाका में बांग्लादेश और आईसीसी की मीटिंग हुई थी और इसके बाद यह फैसला लिया गया है. यह पूरा विवाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा रिलीज करने को लेकर शुरू हुआ था. बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर फ्रेंचाइजी ने यह फैसला लिया था. जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत के बाहर टी20 वर्ल्ड कप मैच कराए जाने की मांग की थी.

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को शनिवार को ढाका में हुई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक के दौरान सूचित किया गया था कि टी20 वर्ल्ड कप में उसकी भागीदारी को लेकर 21 जनवरी को आखिरी फैसला लिया जाएगा. शनिवार को हुई बैठक के बाद भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसके मुकाबले भारत से शिफ्ट करने की मांग दोहराई.

बांग्लादेश की मांग के बाद आईसीसी और बीसीबी के बातचीत जारी है. शानिवार को एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार बोर्ड और आईसीसी अधिकारियों की बैठक हुई थी. बांग्लादेश भारत में अपने मैच नहीं खेलने पर अड़ा हुआ है. बांग्लादेश ग्रुप सी में है. बांग्लादेश का पहला मैच कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ निर्धारित है, जहां उनके अगले दो मैच भी खेले जाएंगे, इसके बाद उनका अंतिम ग्रुप मैच मुंबई में होगा.

शनिवार को हुई बातचीत के दौरान, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने ग्रुप को बदलने का भी सुझाव दिया था, जिसे आईसीसी ने स्वीकार नहीं किया. बीसीबी का सुझाव था कि उसे ग्रुप में आयरलैंड की जगह डाल दिया जाए. आयरलैंड अपने ग्रुप मैच श्रीलंका में खेलेगा. आईसीसी ने बीसीबी को आश्वासन दिया है कि बांग्लादेश को कोई सुरक्षा खतरा नहीं है.

एक स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी द्वारा तैयार की गई सलाह में, जो 20 प्रतिभागी टीमों को भेजी गई है, भारत में किसी भी टीम को कोई प्रत्यक्ष या विशिष्ट खतरा नहीं बताया गया है. रिपोर्ट की मानें तो आईसीसी को बांग्लागेश क्रिकेट बोर्ड के आखिरी फैसले का इंतजार है. अगर बीसीबी बांग्लादेश को भारत आने की अनुमति देने से इनकार करती है, तो आईसीसी संभवतः एक वैकल्पिक टीम का नाम घोषित कर सकती है.

बता दें, विवाद तब शुरू हुआ जब बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 की टीम से बाहर कर दिया था. इस फैसले का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था. इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया और बीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर भारत में अपने टी20 विश्व कप मैच खेलने से इनकार कर दिया. बांग्लादेश इस रुख पर वह तब से कायम है. वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब अधिक समय बचा नहीं है, ऐसे में देखना होगा कि क्या बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप खेलता है या बाहर रहने का फैसला लेता है.

