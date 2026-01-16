फैंस ने पकड़ी ICC की गलती, कोहली की नंबर 1 रैंकिंग में हुआ सुधार, विवि रिचर्ड्स और लारा के बाद तीसरे खिलाड़ी

ICC Make Correction in Virat Kohli ODI Ranking Holder: विराट कोहली की हालिया शानदार फॉर्म ने उन्हें लगभग पांच साल में पहली बार आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचा दिया है. 37 वर्षीय इस खिलाडी ने अपने पिछले छह मैचों में पांच बार 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक भी शामिल हैं. हालांकि, इस खुशी की खबर के तुरंत बाद आईसीसी ने सोशल मीडिया पर एक ग्राफिक पोस्ट करके गलती कर दी. इस ग्राफिक में बताया गया था कि कोहली ने अपने करियर में नंबर 1 वनडे बल्लेबाज के तौर पर 825 दिन बिताए हैं, जिससे वह सबसे ज्यादा दिनों तक टॉप रैंक पर रहने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें स्थान पर थे.

🚨ICC deleted this post after massive backlash from Virat Kohli fans and corrected their mistake.



ICC mentioned that Virat Kohli spent 825 days as the No.1 ODI batter, but in reality, he held the top spot for 1,547 days.



How can a big cricketing body like the ICC make such a… pic.twitter.com/2QHC5KMeSV — Mention Cricket (@MentionCricket) January 15, 2026

फैंस ने इस गलती को पकड़ ली, क्योंकि आईसीसी के पिछले रिकॉर्ड्स में बताया गया था कि कोहली 1,547 दिनों तक टॉप स्थान पर रहे है. प्रशंसकों के भारी विरोध और गलती सामने आने के बाद आईसीसी (ICC) ने वह सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी और अपनी iलती सुधारी. उन्होंने पुष्टि किया कि कोहली वास्तव में 1,547 दिनों तक नंबर 1 वनडे बल्लेबाज रहे हैं.

इस सुधार के बाद, कोहली 10वें स्थान से सीधे तीसरे स्थान पर आ गए हैं. अब वह इस लिस्ट में केवल वेस्टइंडीज के दिग्गज सर विवियन रिचर्ड्स (2,306 दिन) और ब्रायन लारा (2,079 दिन) से पीछे हैं.

कोहली अब केवल एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं और अपने बेहतरीन फॉर्म का प्रदर्शन जारी रखा है. उन्होंने दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शानदार शतक लगाए और फिर घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी करते हुए एक और शतक जड़ा. उसके बाद जारी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत भी उन्होंने 93 रनों की एक और बेहतरीन पारी के साथ की, जिससे भारत को पहला वनडे जीतने में मदद मिली थी.