T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया को लगा 440 वोल्ट का झटका, शुरुआती मैच से बाहर हुआ स्टार गेंदबाज

पैट कमिंस को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. वह टी20 विश्व कप 2026 के शुरुआती मैच में नहीं खेलेंगे.

टी20 विश्व कप के शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे पैट कमिंस
  • ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने पैट कमिंस के पहले मैच में न खेलने की पुष्टि की है
  • टिम डेविड हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर कर टी20 विश्व कप की शुरुआत में खेलने के लिए तैयार हैं
  • जोश हेजलवुड भी टूर्नामेंट के पहले मैच के लिए उपलब्ध होने की संभावना रखता है
टी20 विश्व कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया कई बड़े और अहम खिलाड़ियों की इंजरी से जूझ रही है. इन खिलाड़ियों में वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान पैट कमिंस, निचले क्रम के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड का नाम शामिल है. तीनों खिलाड़ी टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए कब उपलब्ध होंगे, इस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने स्पष्टीकरण दिया है. जॉर्ज बेली ने कहा कि पैट कमिंस पहले मैच में नहीं खेलेंगे, जबकि टिम डेविड हैमस्ट्रिंग की चोट से रिकवरी में दिक्कत के बावजूद टूर्नामेंट की शुरुआत में खेलने के लिए तैयार रहेंगे. तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी टूर्नामेंट के पहले मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.

क्रिकेट.कॉम.एयू के मुताबिक बेली ने कहा, 'पैट कमिंस विश्व कप से पहले श्रीलंका नहीं जाएंगे. वे 13 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे ग्रुप-स्टेज मैच के बाद ही टीम में शामिल होंगे. एडिलेड में एशेज का एकमात्र टेस्ट खेलने के बाद कमिंस लगातार आराम कर रहे हैं और रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.' बेली ने कहा, 'हेजलवुड और कमिंस टूर्नामेंट को कैसे ट्रैक कर रहे हैं और देख रहे हैं और अगर वे दोनों अच्छा कर रहे हैं, तो यह टूर्नामेंट के दौरान दिखने वाली किसी भी संभावित कमी को पूरा करने के बारे में होगा.'

बेली ने कहा कि टिम डेविड को पिछले सप्ताह अपने रिहैब में 'बहुत छोटी सी दिक्कत' हुई थी, जिससे वह रनिंग सेशन पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है. इसलिए वह अभी भी टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं. टिम डेविड को बिग बैश के दौरान 26 दिसंबर को हरिकेंस के लिए बैटिंग करते हुए हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने पूर्व कप्तान और बिग बैश लीग में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे स्टीव स्मिथ को लेकर संभावना वाला बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर कोई सीनियर पोजीशन उपलब्ध होती है तो स्मिथ के नाम पर विचार किया जा सकता है. वह अविश्वसनीय रूप से अच्छा खेल रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी वर्ल्ड कप टीम को फाइनल करने के लिए 31 जनवरी तक का समय है, और उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट के लिए किसी ट्रैवलिंग रिजर्व को भी नहीं चुना है. टी20 विश्व कप 2026 के लिए चुनी गई ऑस्ट्रेलिया की प्रारंभिक टीम में स्टीव स्मिथ का नाम नहीं है. 

Australia, Patrick James Cummins, Cricket
