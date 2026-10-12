अभिषेक शर्मा के इस खास टैलेंट के कायल हुए इयान बिशप, वेस्टइंडीज के खिलाफ मचा रहे हैं तहलका

वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बिशप ने भारत की गेंदबाजी और अभिषेक शर्मा की समझदारी भरी रणनीति की तारीफ की है. रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराया और पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल की. बिशप ने बताया कि भारत ने यॉर्कर और वाइड लाइन का अच्छा इस्तेमाल किया, जिसमें अर्शदीप सिंह ने अटैक की कमान संभाली और नमन धीर ने उनका बखूबी साथ दिया. उन्होंने ओस न होने को भी एक अहम वजह बताया, जिससे गेंदबाजों को अपनी योजनाएं लागू करने में मदद मिली.

इयान बिशप ने 'जियोस्टार' पर बात करते हुए कहा कि इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने आठवें ओवर के बाद मैच में वापसी की कोशिश की. पहले रोस्टन चेज, फिर स्प्रिंगर और गुडाकेश मोटी ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन प्रिंस यादव के बनाए अहम रन अंत में भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुए.

बिशप ने कहा कि भारत ने टीम में प्रिंस यादव को इसलिए वापस शामिल किया था क्योंकि वह यॉर्कर और वाइड लाइन पर सटीक गेंदबाजी कर सकते हैं. टी20 क्रिकेट में यह बहुत असरदार रणनीति होती है और भारत को इसका फायदा मिला. उन्होंने अर्शदीप सिंह की भी जमकर तारीफ की और कहा कि वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लीडर के तौर पर सामने आए. नमन धीर की मदद से उन्होंने हालात को जल्दी समझा और उसी के अनुसार गेंदबाजी की. बिशप ने यह भी कहा कि ओस नहीं पड़ने से भारतीय गेंदबाजों को मदद मिली.

बिशप के मुताबिक, यह सीरीज ज्यादातर बल्लेबाजों के नाम रही, इसलिए इस मैच में गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करते देखना सुखद रहा. उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज अगली बार अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत की जीत का पूरा श्रेय भारतीय टीम को दिया जाना चाहिए. उनके अनुसार, भारत ने खास तौर पर अपनी गेंदबाजी के दम पर यह जीत हासिल की.

बिशप ने वेस्टइंडीज के स्पिनर रोस्टन चेज के खिलाफ खेलने के अपने तरीके को बदलने के लिए अभिषेक शर्मा की भी तारीफ की. तुरंत अटैक करने के बजाय, भारतीय ओपनर ने हालात को समझने और गेंदबाज को पढ़ने के लिए समय लिया, और फिर फील्ड में खाली जगहों का फायदा उठाने के लिए अपने शॉट चुनने का तरीका बदला.

वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी ने कहा, "बात सिर्फ उस सम्मान की नहीं थी जिसके रोस्टन चेज हकदार थे क्योंकि उन्होंने सीरीज में पहले भी अभिषेक को कुछ बार आउट किया था, बल्कि बात यह भी थी कि अभिषेक को क्रीज पर जमने, रोस्टन की बॉलिंग को समझने और हालात का अंदाजा लगाने के लिए कुछ गेंदों की जरूरत थी. हम ऐसे दौर में जी और खेल रहे हैं जहां हम शुरुआत से ही तेजी से खेलने की बहुत बात करते हैं, खासकर तब जब आप पहले बैटिंग कर रहे हों."

इयान बिशप ने आगे कहा, "इसी कारण मैं अभिषेक को उनकी समझदारी के लिए श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि हम अक्सर बल्लेबाजों की चालाकी और गेम को पढ़ने की क्षमता के बारे में ज्यादा बात नहीं करते. जिस तरह से उन्होंने फील्ड का इस्तेमाल किया, वह शानदार था. जब वेस्टइंडीज ने डीप प्वाइंट पर फील्डर लगाया, तो उन्होंने पीछे हटकर कवर के जरिए शॉट खेला, और फिर फील्ड को अपनी मर्जी से चलाया. यह सिर्फ स्किल की बात नहीं है; इस गेम को खेलने के लिए दिमाग की भी जरूरत होती है."



(IANS इनपुट के साथ)