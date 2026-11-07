'माही चाचू...', 37 मिलियन फॉलोअर्स वाली मशहूर एक्ट्रेस के बयान ने जीता फैंस का दिल, धोनी संग बताया खास रिश्ता

दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए, भारत के दिग्गज कप्तान एमएस धोनी 'कैप्टन कूल' हैं. उनके साथियों और परिवार के लिए, वह 'माही' हैं. लेकिन मशहूर एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर अनुष्का सेन के लिए, वह 'माही चाचा' हैं. इंस्टाग्राम पर 37 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वालीं अनुष्का सेन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में पूर्व भारतीय कप्तान के साथ अपनी प्यारी बातचीत के बारे में बताया. कई विज्ञापनों और कमर्शियल्स में एक साथ काम करने के कारण, अब दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया है. चूंकि दोनों ही रांची से हैं, अनुष्का ने बताया कि उनके बीच यह रिश्ता कैसे बना.

'मैशेबल इंडिया' के साथ एक इंटरव्यू में अनुष्का सेन ने कहा, "मैं महेंद्र सिंह धोनी से जिन्हें मैं 'माही चाचा' कहती हूं लगभग 10 साल पहले मिली थी, जब मैं बहुत छोटी थी. जब मैं वैनिटी वैन में गई, तो मैंने उनसे सबसे पहले यही कहा, 'आप रांची से हैं, मैं भी रांची से हूं'" उन्होंने बताया, "वह बहुत खुश हुए और बोले, 'ओह, सच में?' बस यही हमारी पहली बातचीत थी, और इसी तरह हम एक-दूसरे से जुड़ गए."

24 साल की एक्ट्रेस, जो चार फिल्मों और कई टीवी शोज़ में नज़र आ चुकी हैं, ने धोनी के साथ अपने रिश्ते के बारे में आगे बताया. "तब से, हमारा रिश्ता किसी एक्टर-एक्टर या सहकर्मी जैसा नहीं रहा. यह 'माही चाचा' और 'चिक्की' जैसा रिश्ता बन गया." "वह जब भी सेट पर आते, तो कहते 'चिक्की!', और मैं कहती 'चाचा!'" उन्होंने आगे कहा, "हमने सात साल तक साथ काम किया और कुल 21 विज्ञापनों में एक साथ नज़र आए."

IPL में धोनी का भविष्य

क्रिकेट के मैदान की बात करें तो, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में MS धोनी का भविष्य अभी तय नहीं है. 45 साल के धोनी IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट के दौरान वे चोटों से जूझते रहे.

हालांकि, धोनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि वे आगे खेलेंगे या संन्यास ले लेंगे. हाल ही में एक कार्यक्रम में, धोनी ने मज़ाक भरे अंदाज़ में कहा कि उन्हें अगले सीज़न के लिए फिट करने का दबाव उनके डॉक्टरों पर है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे दिसंबर तक इस बारे में कोई फैसला ले लेंगे.

IPL 2027 की नीलामी 16 दिसंबर को होगी.