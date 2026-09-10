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'मैं अपना काम कर रहा', मोहम्मद शमी ने वापसी पर कहा, 'कोशिशों में कोई कमी नहीं'

मोहम्मद शमी ने दलीप ट्रॉफी के जरिए दिखाया कि भले ही उनकी उम्र 36 साल हो चली हो, लेकिन उनकी गेंदों की जवानी अभ पूरी तरह बरकार है

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'मैं अपना काम कर रहा', मोहम्मद शमी ने वापसी पर कहा, 'कोशिशों में कोई कमी नहीं'
मोहम्मद शमी को आम फैंस से खासा समर्थन मिल रहा है
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टीम इंडिया का समय धीरे-धीरे साल के आखिर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली बड़ी सीरीज की ओर चल पड़ा है. भारत दो अहम टेस्ट मैच खेलेगा. और इसी सीरीज को लेकर तमाम पंडित कह रहे हैं कि अगरकर एंड कंपनी को मोहम्मद शमी को जरूर लेना चाहिए. बहरहाल, दलीप ट्रॉफी चैंपियन पूर्व क्षेत्र के सदस्य शमी ने मैच के बाद कहा कि भले ही उन्होंने पिछले साल मार्च के बाद से देश के लिए कोई भी मैच नहीं खेला है, लेकिन टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए उनकी प्रेरणा में कोई कमी नहीं है. और उनकी नजरें अब भी करियर में ‘अगले स्तर' को हासिल करने पर लगी हुई हैं. शमी ने आखिरी टेस्ट मैच 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेला था.

 उन्होंने  कहा,‘अगर आप प्रेरणा के कारण तलाशें, तो प्रेरित रहने के बहुत सारे कारण हैं. इस स्तर पर अगर आप खुद से प्रेरित नहीं होते हैं, तो आपका नजरिया ही गलत है. आप अपने करियर के किसी भी पड़ाव पर खेल रहे हों, आपकी नजरें हमेशा अगले स्तर पर होनी चाहिए.' दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पूर्वी क्षेत्र ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर दक्षिण क्षेत्र को हरा दिया. शमी (36 साल) ने खिताबी मुकाबले में रविचंद्रन स्मरण और शेख रशीद के महत्वपूर्ण विकेट लेकर दक्षिण क्षेत्र के मध्यक्रम को झकझोर दिया. शमी इस बात से बेहद खुश थे कि उनके 100वें प्रथम श्रेणी मैच में ही पूर्वी क्षेत्र ने खिताबी जीत दर्ज की.

उन्होंने कहा, ‘जहां तक संतुष्टि की बात है, तो अपने 100वें मैच में यह उपलब्धि हासिल करना और वो भी दलीप ट्रॉफी के फाइनल में जीत के साथ मेरे लिए बेहद खास है. पूर्वी क्षेत्रने बहुत लंबे समय बाद यह खिताब जीता है.' शमी ने कहा, ‘इस अभियान को यहां तक पहुंचाने के लिए हर एक खिलाड़ी ने अपना पूरा जोर लगा दिया. इन परिस्थितियों और इतनी गर्मी में यह उपलब्धि हासिल करना शानदार है. जहां तक मेरी बात है, चाहे यह आपका पहला मैच हो या 100वां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मेहनत और नजरिया एक समान ही रहता है.'

शमी निश्चित रूप से अपने करियर के आखिरी दौर में हैं. हालांकि, पिछले कुछ महीनों में भारतीय तेज गेंदबाजों के संघर्ष को देखते हुए प्रशंसक शमी की धारदार गेंदबाजी को एक बार फिर याद कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘इतना प्यार और समर्थन पाकर बहुत अच्छा लगता है. मैं दिल की गहराइयों से उन सभी लोगों का आभारी हूं, जिन्होंने अब तक मेरा साथ दिया है. मेरा काम सिर्फ कड़ी मेहनत करना है, बाकी सब ऊपरवाले के हाथ में है.'

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