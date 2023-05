IPL Playoff मुकाबले से पहले चेन्नई को लगा बड़ा झटका, बीच सीजन में साथ छोड़ देगा ये स्टार खिलाड़ी

31 वर्षीय आलराउंडर को चेन्नई सुपर किंग्स ने दिसंबर 2022 की नीलामी में 16.25 करोड़ रुपए (Ben Stokes IPL Auction Price) में खरीदा था. वह चेन्नई की तरफ से केवल दो मैचों में खेल पाए जिसमें उन्होंने सात और आठ रन बनाए. उन्होंने केवल एक ओवर किया जिसमें 18 रन दिए. ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार स्टोक्स (Ben Stokes not in csk team for playoff) शनिवार की शाम को दिल्ली कैपिटल्स (CSK vs DC) के खिलाफ होने वाले अंतिम लीग मैच के बाद ब्रिटेन (Ben Stokes return home for Ashes) लौट जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज श्रृंखला 16 जून से शुरू होगी.

इंग्लैंड एशेज (Ashes) की तैयारियों के सिलसिले में एक जून से आयरलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच भी खेलेगा.

इससे पहले केकेआर के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी, तो फैंस एक बड़े स्कोर की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन देखते ही देखते चेन्नई का स्कोर पांच विकेट पर 75 रन हो गया, तो फैंस के दिल उदास हो गए. लेकिन ऐसे समय शिवम दुबे और जडेजा ने मिलकर 68 रन की अहम साझेदारी की. यह निचले क्रम में इन दोनों का ही प्रयास था कि सुपर किंग्स कोटे के 20 ओवरों में 144 रन का आंकड़ा छूने में सफल रहे.

दूसरी पारी में दीपक चाहर ने केकेआर के तीन विकेट जल्द ही गिराकर चेन्नई के लिए उम्मीद भी जगायीं, लेकिन कप्तान नितीश और रिंकू के अर्द्धशतक से केकेआर नौ गेंद और छह विकेट रहते जीत गया.

--- ये भी पढ़ें ---

* IPL 2023: Dhoni के आईपीएल रिटायरमेंट पर सीएसके सीईओ का बड़ा खुलासा, 'धोनी तो अब...'

* CSK vs KKR: चेपॉक में मिली हार पर कप्तान धोनी का बड़ा बयान "जब हमने पहली गेंद..."