कैसी है दुबई की पिच, पांच स्पिनरों का फार्मूला टीम इंडिया को आएगा काम? जानें पिच क्यूरेटर की जुबानी

How Is The Pitch Of Dubai? आईसीसी चैंपियंस ट्रॅाफी 2025 के अपने सभी मुकाबले भारतीय टीम दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलेगी. शायद यही वजह है कि पिच के व्यवहार को देखते हुए चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम में पांच स्पिनरों का चुनाव किया है. इनमें से तीन स्पिनरों के प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है. टूर्नामेंट के दौरान अगर दुबई की पिच धीमी (धीमा उछाल और धीमी गति वाली) रही तो टीम इंडिया को हराना विपक्षी टीम के लिए काफी मुश्किल हो सकता है.

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के प्रमुख क्यूरेटर मैथ्यू सैंडरी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है पिच अच्छी होगी. उन्होंने कहा आईएलटी20 (ILT20) लीग खत्म होने के बाद पिच को करीब दो सप्ताह के लिए खेल से दूर रखा गया है. सैंडरी के मुताबिक पिच को तैयार करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय है. वे दुबई की परिस्थितियों के हिसाब से वनडे मैचों के लिए अच्छी पिचें तैयार करने की कोशिश करेंगे.

आपको बता दें कि आईएलटी20 लीग का समापन नौ फरवरी को हुआ था वहीं चैंपियंस ट्रॅाफी का पहला मुकाबला यहां 20 फरवरी को खेला जाएगा. सैंडरी से जब पूछा गया कि मैच के दौरान क्या पिच धीमी रहेगी और टूर्नामेंट आगे बढ़ने पर और ज्यादा खराब होगी? इस पर उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि टूर्नामेंट के दौरान पिचें अच्छी मिलेंगी.

भारतीय टीम को धीमी पिचों पर खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी. भारत की टीम में रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॅाशिंगटन सुंदर जैसे तीन प्रमुख ऑलराउंडर स्पिनर हैं, जो गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. इसके अलावा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती जैसे कलाई के स्पिनर हैं, जो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं.

आईएलटी20 के दौरान दुबई में कुल 15 मैच खेले गए थे. जिनमें से 14 मैच डे-नाईट मुकाबले थे. वहां बल्लेबाजों, तेज गेंदबाजों और स्पिनरों सभी को मदद मिली थी. तेज गेंदबाजों ने औसतन 25.06 रन देकर विकेट लिए थे, जबकि स्पिनरों ने 29.16 रन देकर. तेज गेंदबाजों की इकॉनमी 8.08 थी और स्पिनरों की 7.46.

हालांकि, दुबई में 2019 के बाद से किसी बड़ी टीम के बीच वनडे मैच नहीं हुआ है. 2018 से अब तक वहां खेले गए वनडे मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 213 रहा है और जीत के लिए औसतन 252 रन बनाए गए हैं. दुबई में ओस (Dew) का असर ज्यादा नहीं पड़ेगा. सैंडरी के मुताबिक, हाल ही में ILT20 के दौरान ओस से कोई खास परेशानी नहीं हुई थी.

भारत ने रविवार से आईसीसी अकादमी में अभ्यास शुरू कर दिया है. भारत का पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ होगा. यह टूर्नामेंट दुबई में 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहला बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें भारत तब सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाया था.

