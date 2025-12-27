विज्ञापन
T20 WC 2026: 'वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बड़ा नाम है', नाथन एलिस ने इस खिलाड़ी को लेकर T20 वर्ल्ड कप के लिए कर दी भविष्यवाणी

Nathan Ellis on T20 WC 2026: ऑस्ट्रेलिया के लिए 68 टी20 की 58 पारियों में 14 बार नाबाद रहते हुए 168.88 की स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने 1,596 रन बनाए हैं.

Nathan Ellis on T20 WC 2026: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में फरवरी-मार्च 2026 में आयोजित होने वाले टी20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका लगा है. ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप से पहले अपनी टीम की घोषणा करनी है. टीम की घोषणा से पूर्व ही विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड इंजर्ड हो गए हैं. बिग बैश लीग के दौरान टिम को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है. उनकी चोट ने ऑस्ट्रेलिया की समस्या बढ़ा दी है. 

टिम डेविड बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेंस का हिस्सा हैं. डेविड को शुक्रवार को बल्लेबाजी के दौरान इंजरी हुई. इंजरी के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा. उस समय वह 28 गेंद पर 42 रन बनाकर खेल रहे थे. हालांकि उनकी पारी की वजह से होबार्ट हरिकेंस जीत गई, लेकिन इंजरी ने होबार्ट के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय टीम की परेशानी भी बढ़ा दी है. 

होबार्ट हरिकेंस के कप्तान नाथन एलिस ने कहा, "एक साथी के तौर पर, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, मैं टूट गया हूं कि वह शायद हरिकेन्स के लिए कुछ गेम मिस कर सकते हैं. वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में एक बहुत बड़ा नाम है. मुझे उम्मीद है कि हम सब सही चीजें करेंगे और वह टी20 विश्व कप के लिए भी पूरी तरह फिट हो जाएंगे."

टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं. मध्यक्रम में खेलते हुए डेविड जिस तरह से गेंदबाजों पर हावी होते हैं, उस तरह कोई दूसरा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नहीं होता. इस वजह से वह ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के लिए बेहद अहम है. दूसरा, टी20 विश्व कप का बड़ा हिस्सा भारत में खेला जाना है. डेविड को भारतीय पिचों पर खेलने का अनुभव है. इसलिए भी वह ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम है. 

ऑस्ट्रेलिया के लिए 68 टी20 की 58 पारियों में 14 बार नाबाद रहते हुए 168.88 की स्ट्राइक रेट से डेविड ने 1,596 रन बनाए हैं. टिम डेविड के नाम 1 शतक और 9 अर्धशतक हैं. 
 

