SRH vs KKR: हेनरिक क्लासेन ने रचा इतिहास, IPL में विदेशी बल्लेबाज के तौर पर बना दिया All-Time महारिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट हैरत में

Heinrich Klaasen record: केकेआर (KKR vs SRH) के खिलाफ मैच में हेनरिक क्लासेन (Heinrich Klaasen record in IPL) ने 37 गेंद पर शतक लगाया जो आईपीएल में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज शतक है. वहीं, हेनरिक क्लासेन आईपीएल के इतिहास में हैदराबाद की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर क्लासेन ने अभिषेक शर्मा को पछाड़ दिया है. अभिषेक ने 39 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया था. इसके साथ-साथ हेनरिक क्लासेन ने एक ऐसा कमाल किया है जिसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया है. दरअसल, क्लासेन का SR (स्ट्राइक रेट) आईपीएल इतिहास में शतक बनाने वाले किसी भी बल्लेबाज का दूसरा सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट है और IPL इतिहास में किसी विदेशी बल्लेबाज की ओर से शतक लगाने में यह सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट बनाए रखने का रिकॉर्ड है. क्लासेन इस मामले में यूसुफ पठान के रिकॉर्ड से चूक गए, पठान ने साल 2010 के सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हुए मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में 270.27 के स्ट्राइक रेट के साथ 100 रन बनाए थे.(Heinrich Klaasen enters list of IPL's fastest hundreds)

SRH के लिए सबसे तेज़ शतक (Fastest hundred for SRH)

37 - हेनरिक क्लासेन Vs केकेआर, 2025*

39 - अभिषेक शर्मा Vs पीबीकेएस, 2025

43 - डेविड वार्नर Vs केकेआर, 2017

45 - इशान किशन Vs आरआर, 2025

वहीं, अब क्लासेन ने केकेआर के खिलाफ मैच में नाबाद 105 रन की पारी खेली तो उनका स्ट्राइक रेट 269.23 का रहा था. आईपीएल में शतक लगाने में किसी भी विदेशी बल्लेबाज का यह सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड है. ऐसा कर क्लासेन ने डेविड मिलर को पछाड़ दिया. मिलर ने साल 2013 में आरसीबी के खिलाफ मैच में नाबाद 101 रन की पारी खेली थी तो उनका स्ट्राइक रेट 265.78 का था.

IPL पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज (100 से ज्यादा रन) (Highest SR In An IPL Innings (100+ Runs)

यूसुफ पठान (100)- स्ट्राइक रेट 270.27, Vs मुंबई इंडियंस, 2010

हेनरिक क्लासेन (105*)- स्ट्राइक रेट 269.23 Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 2025

डेविड मिलर (101*)- स्ट्राइक रेट 265.78 vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 2013

इसके अलावा क्लासेन की ओर से लगाया गया 37 गेंद पर शतक आईपीएल में केकेआर के खिलाफ बनाया गया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है. ऐसा कर क्लासेन ने डेविड वॉर्नर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. वॉर्नर ने 2017 में केकेआर के खिलाफ मैच में 43 गेंद पर शतक ठोका था.

इस सीजन हेनरिक क्लासेन (Heinrich Klaasen) ने 14 मैच खेलकर कुल 487 रन बनाए जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 172.69 का रहा. इस सीजन उनके नाम केवल दो बार 50+ दर्ज हो पाया. मैच की बात करें तो पहले हैदराबाद की टीम ने बल्लेबाजी की और 20 ओवर में तीन विकेट पर 278 रन बनाए जिसके बाद केकेआर की टीम 18.4 ओवर में 168 रन ही बना सकी. हैदराबाद यह मैच 110 रन से जीतने में सफल रही.क्लासेन को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.