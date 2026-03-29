हेनरिक क्लासेन OUT या NOT OUT? अंपायर से भिड़ गए गया बल्लेबाज, RCB-SRH मैच में बवाल

Heinrich Klaasen OUT Or NOT OUT: आईपीएल 2026 के पहले मैच में आरसीबी ने हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया. भले ही इस मैच में आरसीही की टीम को आसानी के साथ जीत मिली लेकिन मैच के दौरान एक बवाल भी देखने को मिला. दरअसल, हेनरिक क्लासेन के कैच को लेकर काफी बवाल देखने को मिला, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर अबतक हो रही है. हुआ ये कि हैदराबाद की पारी के 13वें ओवर में, क्लासेन ने रोमारियो शेफर्ड की गेंद को लेग-साइड में जोर से मारने की कोशिश की, और फिल सॉल्ट ने उन्हें कैच कर लिया.जब सॉल्ट ने कैच लपका तो उस समय यह इंग्लिश खिलाड़ी बाउंड्री रोप के बेहद करीब था. सॉल्ट ने रोप के बेहद करीब एक शानदार डाइविंग कैच लपका. जिसके बाद मैदान पर मौजूद अंपायरों ने कैच की वैधता की जांच के लिए इसे थर्ड अंपायर के पास रेफरल के लिए भेज दिया.

रिव्यू करने पर, ऐसा लगा कि कैच पूरा करते समय साल्ट का पिछला हिस्सा बाउंड्री रस्सी के काफी करीब था. हालांकि, तीसरे अंपायर रोहन पंडित ने कैच को क्लीन करार दिया, जिसके बाद क्लासेन को पवेलियन लौटना पड़ा. लेकिन पवेलियन जाते समय क्लासेन काफी गुस्से में थे.यही कारण रहा कि पवेलियन जाते समय बाउंड्री के पास वो अंपायर से इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए.

फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर मचा बवाल

वहीं, दूसरी ओर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने कहा कि पैर बाउंड्री रस्सी से छू गया था. वॉन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "मुझे तो ऐसा लगा कि पैर बाउंड्री स्पंज से छू गया था... RCB के लिए यह एक बड़ा फैसला है... #IPL2626... मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इसे 'आउट' कैसे दे सकते हैं, जबकि आप पूरी तरह से पक्का न हों कि पैर का कोई भी हिस्सा स्पंज से नहीं छुआ है... और स्पंज हिला भी था... जिससे यह साफ पता चल रहा था."

Looked to me like the foot had touched the boundary sponge to me … that's a big call for RCB .. #IPL2626 .. Not sure how you can give that out and be absolutely sure no part of the foot touched the sponge .. and the sponge moved .. a bit of a giveaway .. @cricbuzz — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 28, 2026

Your call. I believe the cushion clearly was displaced by Salt's feet while completing the catch. Not out and six, bad call, don't know how you can fluff that up as a third umpire. Klaasen was not out.#IPL2026 https://t.co/yQDyLM6BY8 pic.twitter.com/7HzMiQqSvR — Adarsh (@adarshisit) March 28, 2026

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