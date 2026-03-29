Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को दो लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा. यानी पहला स्थान पाने वालों की मौज ही मौज होगी. इसके अलावा उन्हें एक लैपटॉप और एक किंडल ई-बुक रीडर दिया जाएगा. पिछले साल ये राशि राशि ₹1 लाख थी, जिसे इस बार डबल कर दिया गया है.

बाकी टॉपर्स को कितना मिलेगा इनाम?

दूसरे स्थान के टॉपर को ₹1.5 लाख नकद, एक लैपटॉप और एक किंडल ई-बुक रीडर मिलेगा

तीसरे स्थान पर आने वाले छात्र को ₹1 लाख नकद, एक लैपटॉप और एक किंडल ई-बुक रीडर

चौथे से दसवें स्थान के बीच आने वाले सभी छात्रों को ₹20,000 नकद और एक लैपटॉप दिया जाएगा