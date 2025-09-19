'वह रोहित के एकदम सच्चे विकल्प', कैफ ने की सूर्यकुमार की जमकर तारीफ, इन 3 अहम पहुलों पर डाली रोशनी

Mohammad Kaif on Suryakumar yadav: पिछले साल टी20 विश्व कप खिताब जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat kohli) के जाने के बाद बहुत ही सहज तरीके से टीम का परिवर्तन हुआ है. टीम में कुछ फायर ब्रांड बैटिंग करने वाले बल्लेबाज आए हैं, तो खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) आगे आकर आक्रामक क्रिकेट खेलकर उदाहरण पेश कर रहे हैं. अब पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif on Suryakumar) ने सूर्यकुमार की प्रशंसा करते हुए उन्हें रोहित का सबसे अनुकूल खिलाड़ी करार दिया है. जिस परिपक्वता के साथ सूर्यकुमार यादव ने हैंडशेक विवाद को नियंत्रित किया, कैफ ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए सूर्य के 3 बड़े पहलुओं पर रोशनी डाली

'सच्चे लीडर साबित हुए यादव'

कैफ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में कहा, 'सूर्य ने बल्ले से विजयी शॉट लगाया और वह नाबाद लौटे. और जिस अंदाज में उन्होंने मीडिया को जवाब दिया और हालात को लेकर बातें कीं, वह बताता है कि उनमें कप्तान बनने की क्षमता है. यह एक ऐसी बात थी, जिस पर उस दिन बहुत ही ध्यान देने की जरूरत थी. भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मैच होता है. और उस दिन सूर्यकुमार यादव पूरी तरह से एक सच्चे लीडर साबित हुए.'

'बल्ला हमेशा बातें करता है'

पूर्व बल्लेबाज बोले, 'इसलिए मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि वह बतौर कप्तान रोहित शर्मा के एकदम सही विकल्प हैं. बातें करने के दौरान जिस तरह वह मुस्कुराते हैं, ठीक उसकी तरह उनका बल्ला भी हमेशा बातें करता है.' वहीं, कैफ ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा के भी सही इस्तेमाल की भी प्रशंसा की

'भविष्य के महान कप्तान हैं सूर्य'

अपने समय के शानदार फील्डरों में से एक कैफ ने कहा, 'सूर्य की कप्तानी शानदार है. हार्दिक पांड्या नई गेंद के साथ बॉलिंग कर रहे हैं. बीच में अभिषेक शर्मा भी एक-दो ओवर कर रहे हैं. सूर्य ने चीजों को सही तरह से नियंत्रित किया है. बतौर कप्तान यादव ने अभी तक 24 मैचों में टीम इंडिया का नेतृत्व किया है. और अपनी कप्तानी में उन्होंने इनमें से 20 मैच (वास्तव में 20, 1 मैच टाई छूटा) जिताए हैं. मुझे इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि वह एक महान लीडर बनने की राह पर हैं.