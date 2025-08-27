'गौतम का गिल मामले से कोई लेना-देना नहीं', चोपड़ा ने गंभीर के बारे में कह दी यह बड़ी बात

भारतीय पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में अभी तक के सफर में शानदार प्रदरर्शन के लिए हेड कोच गौतम गंभीर की तारीफ की है. इसके लिए चोपड़ा ने टीम के प्रभावी प्रदर्शन और उनके मार्गदर्शन में पिछले दिनों चैपियंस ट्रॉफी में मिली जीत का हवाला दिया. वहीं, हाल ही में शुभमन गिल की एशिया कप टीम में हुई वापसी और बाकी पहलुओं के बारे में भी अपनी राय सामने रखी.

कुछ दिन में शुरू होनेन जा रहे एशिया कप से पहले चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'गंभीर ने भारत की टी20 क्रिकेट को नया नजरिया प्रदान किया है. उनका टी20 में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है. और गंभीर ने नया खाका खींचा है. अब यह देखना बहुत ही रुचिकर होगा कि गिल बतौर ओपनर हेड कोच की प्लानिंग में कैसे फिट बैठते हैं. वहीं, दिए गए मौके और संजू में दिखाए गए भरोसे को देखकर साफ है कि गंभीर खिलाड़ी विशेष में भरोसा करत हैं और उसे आखिर तक तक समर्थन देते हो.' वहीं, आकाश ने यह भी कहा कि गिल की बतौर ओपनर टीम में वापसी और उन्हें उप-कप्तान बनाने में गंभीर की कोई भूमिका नहीं है.

चोपड़ा ने कहा, 'आप कह सकते हो कि वह अब ऐसा नहीं कर रहे हैं. टीम का चयन सेलेक्टरों का काम है, तो कोच का काम मिली टीम से शानदार प्रदर्शन करवाना है. मुझे नहीं लगता कि गिल की वापसी के लिए या उन्हें उप-कप्तान बनाए जाने के लिए किसी को गंभीर की ओर देखना चाहिए.' वहीं, पूर्व ओपनर ने वनडे में भारत की सफलता पर भी रोशनी डाली. आकाश ने कहा, 'ज्यादा वनडे मैच नहीं हुए हैं. केवल 11 ही मैच खेले गए हैं, लेकिन इसमें चैंपियंस ट्रॉफी की जीत भी शामिल है. जब आप एक बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, तो फिर यह चरम है. गंभीर के कार्यकाल में केवल एक ही आईसीसी ट्रॉफी हुई है और भारत नेन वह खिताब जीता है.