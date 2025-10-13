केबीसी में बद्तमीजी करने वाले बच्चे का वीडियो वायरल, अब अमिताभ बच्चन ने लिखा- कुछ कहने को है नहीं...

गुजरात के गांधीनगर से आया पांचवी कक्षा का बच्चा इशित भट्ट सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कारण कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी 17 में उनका बिहेवियर है. अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए गए शो में उनके ओवर कॉन्फिडेंस और बिहेवियर दर्शकों को खास पसंद नहीं आया. वहीं बिग बी के साथ उनके व्यवहार को दर्शकों ने काफी नाराज कर गया. वहीं सोशल मीडिया पर बच्चे की परवरिश पर सवाल उठाया जा रहा है. इसी बीच अमिताभ बच्चन का लेटेस्ट ट्वीट वायरल हो गया है.

एक्स पर 13 अक्टूबर की सुबह के 12 बजकर 14 मिनट पर शेयर किए गए पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने लिखा, कुछ कहने को है नहीं. बस स्तब्ध !!! इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए फैंस ने केबीसी में अपने बिहेवियर को लेकर चर्चा में बच्चे की वीडियो शेयर की है. वहीं एक यूजर ने लिखा, कुछ कहने का नही बस 2 थप्पड़ ही सही. दूसरे यूजर ने लिखा, वो बच्चा बद्तमीज था सर, आपको लगाने चाहिए थे दो थप्पड़. तीसरे यूजर ने लिखा, ये देखने बाद सर स्तब्ध रह गए.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एपिसोडमें छठी कक्षा के छात्र मयंक हॉट सीट पर बैठते ही एक्साइटेड नजर आते हैं. इसके बाद अमिताभ बच्चन जब उनसे पूछते हैं कि यहां आने पर कैसा लग रहा है, तो मयंक ने कहा, “मैं बहुत उत्साहित हूं सर, लेकिन सीधे पॉइंट पर आते हैं. मुझे नियम पता हैं, आप व्याख्या मत कीजिए.” इस पर बच्चन साहब मुस्कुराते हुए खेल शुरू कर देते हैं. पहले कुछ सवालों पर मयंक तेजी से जवाब देता है. जैसे ‘सुबह आमतौर पर क्या खाया जाता है?' पर ‘नाश्ता' कहकर सही जवाब दिया. लेकिन पांचवें सवाल पर उनका ओवरकॉन्फिडेंस ने धोखा दे जाता है.

सवाल था ‘वाल्मीकि रामायण का पहला कांड कौन सा है?' ऑप्शन थे- ए. बाल कांड, बी. अयोध्या कांड, सी. किष्किंधा कांड, डी. सुंदर कांड. इस पर मयंक बिना सोचे ‘बी. अयोध्या कांड' लॉक कर दिया। कंप्यूटर ने गलत बताया, क्योंकि सही जवाब ‘ए. बाल कांड' था. चूंकि मयंक सेफ्टी नेट (10,000 रुपये) तक नहीं पहुंचा था, इसके चलते उन्हें घर खाली हाथ लौटना पड़ा. हारने के बाद मयंक रोने लहते हैं और बोला, “सर, अब मुझे फोटो नहीं मिलेगी.” अमिताभ ने चुप कराते हुए कहते हैं, “चलो, आओ यहां.” फिर बच्चन साहब ने उन्हें गले लगाते हैं और सात्वना देते हैं.

