पाकिस्तान के इस युवा बल्लेबाज को लगा झटका, खराब प्रदर्शन के बाद टीम मैनेजमेंट ने दिखाया बाहर का रास्ता

Hasan Nawaz Released from ODI and T20 Squads: पाकिस्तान के उभरते हुए बल्लेबाज़ हसन नवाज़ को खराब फॉर्म के कारण रविवार को श्रीलंका के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला और त्रिकोणीय सीरीज के लिए राष्ट्रीय एकदिवसीय और टी20 टीम से रिलीज़ कर दिया गया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने रविवार को कहा कि हसन नवाज़ को क़ायदे-आज़म ट्रॉफी प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में खेलने के लिए कहा गया है. पीसीबी ने कहा कि सलामी बल्लेबाज़ फखर ज़मान 17 नवंबर से श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के साथ होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए टी20 टीम में हसन की जगह लेंगे.

हालांकि, 11 नवंबर से रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए एकदिवसीय टीम में हसन की जगह कोई और खिलाड़ी नहीं होगा क्योंकि अब्दुल समद एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन के लिए खेल रहे हैं. समद का चयन त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए पहले ही हो चुका था.

मुख्य कोच माइक हेसन ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका पर पाकिस्तान की 2-1 से एकदिवसीय सीरीज जीत के बाद पुष्टि की कि हसन को घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खेलने के लिए कहा गया है. एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि हेसन इस युवा बल्लेबाज़ की सीखने और खुद को बेहतर बनाने की क्षमता से प्रभावित नहीं थे और उन्हें लगा कि उनमें प्रथम श्रेणी क्रिकेट का अनुभव नहीं है.

23 वर्षीय हसन ने 2023 से अब तक सिर्फ़ 12 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और उनका ज़्यादा ध्यान सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट, खासकर टी20 प्रारूप पर है. हसन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज़ में खेले, लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. उन्होंने प्रोटियाज़ के खिलाफ पहले वनडे में भी खेला, लेकिन प्रभावित नहीं कर पाए.