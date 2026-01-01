'मुझसे एक बड़ी गलती हुई', खुद को हार का दोषी क्यों मान रहे हैं हैरी ब्रूक? वजह बने संजू सैमसन

Harry Brook England Captain Statement After Semi Final Defeat Against India: भारत के खिलाफ गुरुवार (पांच मार्च) को वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया सेमीफाइनल मैच सात रन से गंवाकर इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 की खिताबी रेस से बाहर हो गया है. भले ही टीम ने मुकाबला गंवा दिया, लेकिन इंग्लिश कप्तान ने जैकब बेथेल को सराहते हुए कहा है कि उनकी यह पारी इस टूर्नामेंट से मिलने वाली एक बड़ी सकारात्मक चीज है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने सात विकेट खोकर 253 रन बनाए थे. इसके जवाब में इंग्लैंड ने निर्धारित ओवरों में सात विकेट खोकर 246 रन जुटा लिए, लेकिन सात रन के अंतर से मैच गंवा बैठी.

इंग्लैंड की तरफ से जैकब बेथेल ने 48 गेंदों में सात छक्कों और आठ चौकों के साथ 105 रन बनाए. इस बीच बेथेल ने विल जैक्स के साथ 77 रन, जबकि सैम करन के साथ 50 रन की साझेदारी की. अपने 22 वर्षीय खिलाड़ी की तारीफ में कप्तान ने कहा, 'जैकब बेथेल के बारे में कहूं तो वह बिल्कुल अविश्वसनीय थे. मुझे लगता है कि वह अपने करियर में काफी नाम और पैसा कमाएंगे और इंग्लैंड के लिए शानदार करियर बनाएंगे. आज उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वह कितने प्रतिभाशाली हैं. भले ही हम मैच हार गए, लेकिन उनकी पारी इस टूर्नामेंट से मिलने वाली एक बड़ी सकारात्मक चीज है. पहली ही गेंद से जिस तरह उन्होंने खेल को आगे बढ़ाया और सभी को अपनी क्षमता दिखाई, वह वाकई खास था.'

इस हार के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, 'हमें लगा था कि फ्रेश पिच होने के कारण शुरुआत में गेंद थोड़ी रुककर आएगी और पहली पारी में स्पिन को भी थोड़ी ज्यादा मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जाहिर तौर पर भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद शानदार बल्लेबाजी की. हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों को आज रात और पूरे टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिए. मैं यह मानता हूं कि मुझसे एक बड़ी गलती हुई, जब मैंने संजू सैमसन का कैच छोड़ दिया. जैसा कि कहा जाता है, कैच मैच जिताते हैं, और दुर्भाग्य से आज फील्डिंग में चीजें हमारे पक्ष में नहीं रहीं. आखिरकार इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी.'

उन्होंने कहा, 'गेंदबाजी में भी कहीं-कहीं थोड़ा गलत निष्पादन हुआ. शायद हम उतनी सटीकता से गेंदबाजी नहीं कर पाए, जितनी कर सकते थे. लेकिन भारतीय बल्लेबाज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल हैं और अगर उनके खिलाफ थोड़ी भी गलती होती है, तो गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर चली जाती है.'

कप्तान ब्रूक ने इंग्लैंड के प्रदर्शन पर गर्व जताते हुए कहा, 'सच कहूं तो हमारा टूर्नामेंट अच्छा रहा. जैसा मैंने पहले भी कहा, हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिए. मैंने दूसरे दिन कहा था कि हम कभी भी मुकाबले से बाहर नहीं होते, और आज फिर यह साबित हुआ. 250 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए कई टीमें दबाव में टूट जातीं, लेकिन हम अंत तक डटे रहे. हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आया.'

