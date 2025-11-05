हरमनप्रीत कौर से कभी अलग नहीं होगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी! कप्तान ने किया ये खास काम

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने 2 नवंबर को इतिहास रचते हुए अपना पहला विश्व कप जीता. फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया. भारतीय टीम में शामिल खिलाड़ियों के लिए 2 नवंबर का दिन उस सपने को जीना था जिसे वे और देशवासी वर्षों से देख रहे थे. खिलाड़ी अभी भी विश्व कप में मिली जीत के रोमांच से बाहर नहीं आ पाई हैं और पल-पल उसे जी रही हैं. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तो अपनी बांह पर विश्व कप ट्रॉफी की टैटू ही बनवा ली है.

हरमनप्रीत कौर ने विश्व कप ट्रॉफी की टैटू के साथ ही अपनी बांह पर '2025' और '52' भी गुदवाया है. दरअसल, भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया था. भारतीय कप्तान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर नए टैटू की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,"हमेशा के लिए मेरी स्किन और दिल में बस गए हो. पहले दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब मैं रोज सुबह तुम्हें देखूंगी और तुम्हारी आभारी रहूंगी."

विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय कप्तान ने युवाओं को सपने देखते रहने का मूलमंत्र भी दिया था. बीसीसीआई द्वारा शेयर की गई वीडियो में हरमनप्रीत कौर ने कहा,"युवाओं को सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए. आपको नहीं पता आप कब कहां पहुंच जाएंगे। मैंने बचपन में भारतीय जर्सी पहनने और विश्व कप जीतने का सपना देखा था, जो अब सच हो गया है."

वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम चौथी टीम है. 1973 से लेकर 2022 के बीच हुए 12 वनडे विश्व कप संस्करण में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड विजेता रही हैं. ऑस्ट्रेलिया 7, इंग्लैंड 4 और न्यूजीलैंड 1 बार विजेता रही है. इस लिस्ट में अब भारतीय टीम का नाम भी शामिल हो गया है.

