INDW vs SLW: हरमनप्रीत-अमनजोत की जोड़ी ने बनाया रिकॉर्ड, भारत ने 5 - 0 से सीरीज किया अपने नाम

Harmanpreet Kaur and Amanjot Partnership Record: साल 2023 में ईस्ट लंदन में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने 76 रन की साझेदारी की थी.

Harmanpreet Kaur and Amanjot Partnership Record

Harmanpreet Kaur and Amanjot Partnership Record: श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के पांचवें मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अमनजोत कौर के साथ छठे विकेट 61 रन की साझेदारी करते हुए रिकॉर्ड बनाया है. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मंगलवार को भारतीय टीम 10.4 ओवरों में 77 के स्कोर तक 5 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से हरमनप्रीत कौर ने अमनजोत के साथ 37 गेंदों में 61 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. इन खिलाड़ियों के दम पर भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए.

यह टी20 क्रिकेट में भारत की महिला टीम के लिए छठे विकेट या उससे निचले क्रम के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे पहले, साल 2023 में ईस्ट लंदन में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने 76 रन की साझेदारी की थी.

तिरुवनंतपुरम में इस मुकाबले के दौरान हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 43 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 68 रन बनाए. यह उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 16वां अर्धशतक रहा. हरमनप्रीत इस फॉर्मेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिलाओं की सूची में तीसरे पायदान पर हैं.

इस लिस्ट में स्मृति मंधाना 33 अर्धशतकों के साथ शीर्ष पर हैं. वहीं, मिताली राज 17 अर्धशतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा 14-14 अर्धशतकों के साथ चौथे पायदान पर मौजूद हैं.

मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम को दूसरे ओवर की शुरुआत में ही शेफाली वर्मा (5) के रूप में बड़ा झटका लगा. इसके बाद डेब्यूटेंट जी कमलिनी (12) भी पवेलियन लौट गईं. आलम ये रहा कि टीम ने 77 के स्कोर तक 5 विकेट खो दिए थे.

यहां से कप्तान ने अमनजोत कौर के साथ 61 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. हरमनप्रीत 68 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि अमनजोत ने 18 गेंदों में 21 रन बनाए. इनके अलावा, अरुंधति रेड्डी ने 11 गेंदों में 27 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी खेमे से कविशा दिलहारी, रश्मिका सेवंदी और चामरी अथापथु ने 2-2 विकेट निकाले. निमाशा मदुशानी ने 1 विकेट हासिल किया.

Harmanpreet Kaur Bhullar, Amanjot Bhupinder Kaur, Cricket, India Women, Sri Lanka Women
