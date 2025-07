'थोड़ा और सोना चाहिए...', साउथेम्प्टन में हरलीन देओल के रन आउट की हो रही है जगहंसाई, VIDEO

Harleen Deol, ENG Women vs IND Women: मौजूदा समय में भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. जारी सीरीज का पहला मुकाबला बीते बुधवार (16 जुलाई 2025) को साउथेम्प्टन में खेला गया. जहां भारतीय महिला टीम को चार विकेट से जीत मिली. इसके बावजूद मैच के दौरान हरलीन देओल जिस तरह से आउट हुईं. उसपर क्रिकेट प्रेमियों की भौहें चढ़ी हुई हैं.

दरअसल, भारतीय टीम की तरफ से तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करने आई हरलीन अच्छे टच में नजर आ रही थीं. मगर 22वें ओवर में रन लेते समय अपनी लापरवाही की वजह से वह रन आउट हो गईं. जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हरलीन विपक्षी टीम की तरफ से पारी का 22वां ओवर डाल रही चार्ली डीन की चौथी गेंद पर सिंगल लेने का प्रयास कर रही हैं. वह आसानी से क्रीज की तरफ बढ़ रही थीं. मगर सुस्ती की वजह से वह बल्ला क्रीज के अंदर डाल पाती उससे पहले ही डेविडसन रिचर्ड्स ने अपनी सीधे थ्रो पर उनका काम तमाम कर दिया.

रन लेते दौरान हरलीन देओल ने जिस तरह से लापरवाही बरती. वहीं बात क्रिकेट प्रेमियों को भा नहीं रही है. वह सोशल मीडिया पर महिला खिलाड़ी से खुश नजर आ रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं.

@side_hopelessX नाम के फैन ने लिखा है, 'अगली बार जब हरलीन देओल मैदान पर उतरेंगी, उससे पहले उन्हें थोड़ा और सो लेना चाहिए.'

Harleen Deol should get some more sleep next time she walks on the field. pic.twitter.com/TBTLL8xTUF