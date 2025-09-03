हारिस रऊफ और सूफियान मुकीम ने रच दिया इतिहास, बनाया ऐसा रिकॉर्ड, दुनिया हमेशा रखेगी याद

Haris Rauf and Sufiyan Muqeem, Afghanistan vs Pakistan: मौजूदा समय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की टीम ट्राई-सीरीज के तहत आमने सामने है. प्रतिष्ठित सीरीज का चौथा मुकाबला दो सितंबर 2025 को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शारजाह में खेला गया. जहां पाक टीम को रोमांचक मुकाबले में 18 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान जरूर ग्रीन टीम जीत दर्ज नहीं कर पाई. मगर लक्ष्य का पीछा करते हुए हारिस रऊफ और सूफियान मुकीम ने जिस तरह से जज्बा दिखाया. उसकी हर कोई सराहना कर रहा है. मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने एक उपलब्धि भी हासिल की. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाक टीम की तरफ से 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले पहले जोड़ीदार बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि शोएब अख्तर और वहाब रियाज के नाम दर्ज थी. जिन्होंने ग्रीन टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 10वें विकेट के लिए 31 रनों की साझेदारी की थी. मगर पिछले मुकाबले में रऊफ और मुकीम ने 10वें विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी करते हुए यह बड़ी उपलब्धि अब नाम कर ली है.

पाकिस्तान को मिली शिकस्त

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो शारजाह में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाने में कामयाब हुई थी. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए इब्राहिम जादरान सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 45 गेंदों में 65 रनों की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा पारी का आगाज करते हुए सेदिकुल्लाह अटल ने 45 गेंदों में 64 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाक टीम 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 151 रनों तक ही पहुंच पाई. नतीजन टीम को 18 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

10वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए हारिस रऊफ ने महज 16 गेंदों में 34 रनों की आक्रामक पारी खेली. हालांकि, उनकी इस उम्दा पारी के बावजूद टीम को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली और रोहित शर्मा का टीम इंडिया में क्या है भविष्य? आकाश चोपड़ा ने दिया सटीक जवाब