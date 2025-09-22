IND vs PAK: 6-0… हारिस रऊफ ने फैन्स की तरफ देखकर किया ऐसा इशारा, भारत-पाक मैच में मचा बवाल

- पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ ने मैच के दौरान बाउंड्री पर 6-0 का विवादित इशारा किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ
- हारिस रऊफ ने भारतीय फैंस की ओर देखकर प्लेन गिरने वाले इशारे किए जिससे भारतीय समर्थक नाराज हो गए
- रऊफ के इस व्यवहार को उस संदर्भ में देखा गया जिसमें छह भारतीय लड़ाकू विमानों के गिरने की बात कही गई है.
Haris Rauf viral gesture: पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अबतक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई. जब पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ ने मैच के दौरान कुछ ऐसा किया जिसने बवाल खड़ा कर दिया. दरअसल, मैच के दौरान बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हारिस रऊफ ने फैन्स की ओर देखकर 6-0 का इशारा किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. दरअसल, बाउंड्री रोप पर रऊफ ने 'प्लेन गिरने' वाले इशारे किए जिसको देखकर भारतीय फैन्स नाराज हो गए. हुआ ये कि बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे तो, रऊफ़ को देखकर फैन्स ने 'विराट कोहली' के नारे लगाने शुरू कर दिए. जिसे सुनकर रऊफ़ का संतुलन बिगड़ गया.
रऊफ़ ने इसके बाद जो किया वह बेहद निराशाजनक था. पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ ने फैन्स की ओर देखकर '6-0' का इशारा किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के उन दावों का ज़िक्र किया कि पाक ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य संघर्ष के दौरान 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था. 6-0 के इशारे के बाद, रऊफ़ ने विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की भी नकल उतारी और हुए हाथों से इशारे भी किए. जिसे देखकर फैन्स भड़क गए.
Haris Rauf never disappoints, specially with 6-0. pic.twitter.com/vsfKKt1SPZ— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) September 21, 2025
इतना ही नहीं, भारत Vs पाकिस्तान मुकाबले की पूर्व संध्या पर दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में भी सलमान अली आगा की टीम के एक ट्रेनिंग सत्र के दौरान 6-0 के नारे भी लगे थे. यह तब हुआ जब पाकिस्तानी टीम एक फुटबॉल मैच खेल रही थी, जिसमें एक टीम ने 6-0 की बढ़त बना ली थी.
एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच में सूर्यकुमार यादव की टीम से पाकिस्तान को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा. अगर दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाती हैं तो भारत और पाकिस्तान टूर्नामेंट में एक बार फिर आमने-सामने हो सकते हैं.
