हारिस रऊफ पर चला ICC का डंडा, 24 महीने में 3 अपराध और 5 डिमेरिट पॉइंट्स, अब लगा जुर्माना

रविवार को लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच के दौरान मैदान पर गलत बर्ताव करने के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर उनकी मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है. वहीं, इंग्लैंड की टीम को धीमी ओवर-रेट बनाए रखने के लिए अलग से दंडित किया गया है.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पुष्टि की है कि रऊफ ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए बने 'कोड ऑफ कंडक्ट' (आचार संहिता) के आर्टिकल 2.2 का उल्लंघन किया है, जो खेल की भावना के विपरीत बर्ताव से संबंधित है. इस सजा में एक आधिकारिक चेतावनी भी शामिल है. 24 महीने की अवधि के भीतर यह उनका तीसरा अपराध है, जिसके बाद उनके कुल डिमेरिट पॉइंट्स की संख्या बढ़कर पांच हो गई है.

यह घटना पाकिस्तान की पारी के अंत में, 46वां ओवर पूरा होने के बाद हुई. नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े रऊफ ने 'वाइड' गेंद की अपील की और फिर इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स के साथ बहस में उलझ गए. इस दौरान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने अपना बल्ला ऊपर उठाया और अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद की चेतावनी के बावजूद बहस जारी रखी. इसके बाद, जैक्स की ओर बढ़ते हुए वे अंपायर के काफी करीब से (उन्हें छूते हुए) गुजरे.

इंग्लैंड की टीम पर भी 15 प्रतिशत जुर्माना

दूसरी ओर, इंग्लैंड की टीम पर भी उनकी मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. समय की छूट देने के बाद भी, वे तय ओवर-रेट से तीन ओवर पीछे रह गए थे. यह जुर्माना ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत लगाया गया है. इसके अनुसार, अगर कोई टीम तय ओवर-रेट से पीछे रहती है, तो उसे हर कम ओवर के लिए अपनी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना देना पड़ता है.

रऊफ और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक, दोनों ने ही अपने ऊपर लगे आरोपों और ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी जेफ क्रो द्वारा तय की गई सजा को स्वीकार कर लिया है. उनके द्वारा गलती मान लेने के कारण, इस मामले में कोई औपचारिक सुनवाई (formal hearing) करने की जरूरत नहीं पड़ी.

ये आरोप मैदानी अंपायर राशिद रियाज और शरफुद्दौला, थर्ड अंपायर वेन नाइट्स और चौथे अंपायर नासिर हुसैन द्वारा लगाए गए थे. यह अनुशासनात्मक कार्रवाई एक बेहद कड़े मुकाबले के बाद हुई, जो अंत में पाकिस्तान की एक रोमांचक जीत के साथ समाप्त हुआ. इंग्लैंड के स्कोर का पीछा करते हुए, पाकिस्तान ने एक विकेट से जीत दर्ज की. शादाब खान ने नाबाद शतक लगाकर मैच के अंतिम पलों में अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा.

इसके बाद शादाब ने रऊफ के साथ मिलकर आखिरी विकेट के लिए नाबाद 89 रनों की साझेदारी की और 17 गेंदें शेष रहते ही पाकिस्तान को जीत दिला दी. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने वनडे ट्राई-सीरीज के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहाँ 31 अक्टूबर को उनका मुकाबला श्रीलंका से होगा.