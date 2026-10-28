बलूचों के राजकुमार हो गए किडनैप, पाकिस्तान में 'कलात के खान' के बेटे को हाइवे से अगवा किया

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में, कलात के मौजूदा खान सुलेमान खान दाऊद के बेटे, प्रिंस मुहम्मद खान अहमदजई को किडनैप कर लिया गया है. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि राजकुमार के साथ-साथ उनके तीन बॉडीगार्ड्स को भी अगवा कर लिया गया है. क्वेटा में पुलिस मुख्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चला है कि सोमवार की रात जब प्रिंस अहमदजई खुजदार से कलात जा रहे थे, तब हाईवे पर हथियारबंद लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया.

पुलिस ने बताया कि हथियारबंद लोग प्रिंस अहमदजई और उनके साथ मौजूद तीन बॉडीगार्ड को अगवा करके किसी अज्ञात जगह ले गए हैं. इस घटना के बाद पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और कानून से जुड़े दूसरे अधिकारियों ने अगवा किए गए लोगों को ढूंढने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. अभी तक अगवा हुए लोगों के बारे में कोई पता नहीं चला है कि वे कहां हैं, और यह घटना कैसे हुई, इस बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

बलूचिस्तान में 'खान ऑफ कलात' की है बड़ी इज्जत

'खान ऑफ कलात' यानी कलात के खान का पद, पूर्व 'कलात रियासत' के शासकों की एक ऐतिहासिक उपाधि है. यह ब्राहुई समुदाय के नेतृत्व वाली एक रियासत थी, जिसका केंद्र आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित कलात शहर था. कलात के मौजूदा खान, सुलेमान दाऊद, यूनाइटेड किंगडम और वेल्स में रहते हैं.

बलूचिस्तान में 'खान ऑफ कलात' के परिवार का बहुत सम्मान किया जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों के बीच राजनीतिक एकता कायम करने, एक स्वतंत्र पहचान बनाने और सांस्कृतिक गौरव जगाने में इस परिवार की ऐतिहासिक भूमिका रही है.

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