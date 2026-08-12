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वापसी के लिए मान गया था GT, हार्दिक पांड्या की ये डिमांड सुन ठुकराया ऑफर

स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस छोड़ने वाले हैं. इस टीम में उनकी वापसी सफल नहीं रही है, जिसके बाद टीम और खिलाड़ी दोनों ही अलग होने की योजना बना रहे हैं.

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वापसी के लिए मान गया था GT, हार्दिक पांड्या की ये डिमांड सुन ठुकराया ऑफर
हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल
IANS

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस में वापसी के लिए बातचीत की थी, लेकिन उन्हें इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उन्होंने वापसी के लिए कप्तान बनाए जाने की शर्त रखी.

'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात टाइटंस - जहां पांड्या ने 2022 में अपने पहले ही सीजन में कप्तान के तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीता था और फिर 2024 में मुंबई इंडियंस में वापस चले गए थे - उन्हें वापस लाने के लिए तैयार थी. उन्होंने मौजूदा कप्तान शुभमन गिल के साथ इस संभावना पर चर्चा भी की थी, लेकिन पांड्या की कप्तानी वाली शर्त डील में रुकावट बन गई.

एक सूत्र ने कहा कि, 'फ्रेंचाइजी उनकी वापसी के लिए तैयार थी. उन्होंने इसके बारे में मौजूदा कप्तान शुभमन गिल से भी बात की थी, और वह भी इस बात पर सहमत थे कि फ्रेंचाइजी उन्हें वापस ट्रेड कर सकती है, लेकिन जब कप्तानी की शर्त रखी गई, तो सभी ने इसके लिए मना कर दिया.'

KKR और CSK से भी बातचीत की खबर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस छोड़ने वाले हैं. फ्रेंचाइजी में उनकी वापसी सफल नहीं रही है, जिसके बाद फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी दोनों ही अलग होने की योजना बना रहे हैं. इस सिलसिले में, खबर है कि पांच बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी कई IPL फ्रेंचाइजी के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हो पाई है.

GT के लिए शुभमन गिल भरोसेमंद कप्तान

इस बीच, हार्दिक ने अगले समर (गर्मी के मौसम) से पहले अपनी पुरानी टीम गुजरात टाइटंस से वापसी की संभावना पर बात की. हालांकि, खबरों के मुताबिक, 2022 की चैंपियन टीम ने उन्हें मना कर दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि शुभमन गिल ने खुद को एक भरोसेमंद लीडर के तौर पर साबित कर लिया है. इसी वजह से गुजरात अब ट्रेड की बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले रहा है.

गौरतलब है कि गिल अभी भारत के लिए तीन में से दो फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे हैं. वह अभी चल रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नेशनल टीम की कप्तानी कर रहे हैं और 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में भी टीम की कमान संभालेंगे. ऐसे में, फ्रेंचाइजी कप्तानी में बदलाव करके कोई मुश्किल स्थिति पैदा नहीं करना चाहती, जैसा कि 2023 में हार्दिक के आने और उन्हें कप्तान बनाए जाने के समय मुंबई को झेलना पड़ा था.

हार्दिक ने ट्रेड की अफवाहों को नकारा

रिपोर्ट में यह भी साफ़ किया गया है कि हार्दिक के प्रतिनिधि ने गुजरात के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है और यह भी कहा है कि इस ऑलराउंडर ने टीम बदलने के लिए किसी IPL फ्रेंचाइजी से सीधे संपर्क नहीं किया है. पांड्या के प्रवक्ता ने कहा, 'हार्दिक पांड्या ने ट्रांसफर-ट्रेड या किसी और वजह से किसी भी फ्रेंचाइजी से सीधे कोई बातचीत नहीं की है. अगर उनसे कोई संपर्क किया भी गया है, तो वह MI फ्रेंचाइजी के ज़रिए किया गया है.'

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