IND vs SA: वरुण, एनगिडी और हार्दिक के लिए आज का दिन खास, पंड्या तो बदल देंगे भारतीय क्रिकेट का इतिहास

India vs South Africa, 3rd T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज (14 दिसंबर 2025) धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करें. फिलहाल दोनों टीमें 2 मैचों के बीत जाने के बाद सीरीज में 1-1 की बराबरी के साथ एक स्थान पर काबिज हैं. यही नहीं मैच के दौरान दोनों टीमों की तरफ से कुछ खिलाड़ी इस मुकाबले में बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हैं. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

वरुण चक्रवर्ती

भारतीय टीम के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बेहद ही कम समय में अपनी उम्दा गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है. आज के मुकाबले में वह एक और विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 विकेट पूरे कर लेंगे. फिलहाल खबर लिखे जाने तक वरुण ने भारतीय टीम की तरफ से 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 29 पारियों में 15.38 की औसत से 49 सफलता हाथ लगी है.

आपको बता दें कि आईसीसी के पूर्ण सदस्य टीमों के खिलाड़ियों के तौर पर केवल कुलदीप यादव, राशिद खान, अजंता मेंडिस और इमरान ताहिर ने ही वरुण के 15.38 की औसत से बेहतर गेंदबाजी करते हुए 50 या उससे अधिक विकेट लिए हैं.

लुंगी एनगिडी

लुंगी एनगिडी आज के मुकाबले में 2 विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं तो वह दक्षिण अफ्रीका की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे. खास मामले में वह किसी और नहीं बल्कि साथी स्टार क्रिकेटर कगिसो रबाडा को पीछे छोड़ेंगे. एनगिडी ने खबर लिखे जाने तक 54 मैच खेलते हुए 54 पारियों में 76 विकेट चटकाए हैं. वहीं रबाडा के नाम 70 मैच की 70 पारियों में 77 विकेट दर्ज है. पहले स्थान पर तबरेज शम्सी काबिज हैं. जिन्होंने 89 सफलता प्राप्त की है.

हार्दिक पंड्या

आज के मुकाबले में अगर हार्दिक पंड्या बल्लेबाजी में 61 और गेंदबाजी में 1 विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो वह भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन और 100 विकेट चटकाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल खबर लिखे जाने तक देश के लिए उन्होंने 122 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 96 पारियों में 1939 रन, जबकि गेंदबाजी में 99 सफलता हाथ लगी है.

