शार्क टैंक इंडिया दूसरे रियलिटी शोज से है अलग, 2900 से लेकर 16000 करोड़ नेटवर्थ वाले हैं जज

स्टार्टअप रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया 5 की शुरुआत 5 जनवरी 2026 से हो गई है. इस शो का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि कई छोटे बिजनेस मॉडर्ल को बड़े इंवेस्टमेंट मिल जाते हैं जिनकी मदद से वो अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ा पाते हैं. शार्क टैंक इंडिया का ये नया सीजन बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें कई जजेस आने वाले हैं जिसे लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं. इस सीजन में कितने शार्क्स होने वाले हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है. यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. तो आइए आपको बताते हैं.

क्या है शार्क टैंक इंडिया

शार्क टैंक इंडिया में कई छोटे बिजनेस और आइडिया लेकर आते हैं. वो अपनी डील्स इन शार्क्स के सामने रखते हैं. इस शो से युवाओं और स्टार्टअपेस को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है. इस शो का पहला सीजन 2021 में आया था और तब से ही ये शो लोगों का फेवरेट बन गया है. पांचवें सीजन को मेकर्स बड़े लेवल पर ले जाने का काम कर रहे हैं. जहां इस बार नए शार्क्स, नए आइडियाज और बड़ी फंडिंग देखने को मिलेगी.

शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स की कितनी है नेटवर्थ

शो में पुराने शार्क्स के साथ नए शार्क्स भी नजर आने वाले हैं. शादी डॉट कॉम के फाउंडर अनुपम मित्तल की नेटवर्थ 185 करोड़ है. बोट के फाउंडर अमन गुप्ता शुरुआत से ही शो का हिस्सा रहे हैं. उनकी नेटवर्थ 720 करोड़ है. शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर विनिता सिंह की नेटवर्थ 300 करोड़ है. नमिता थापर की नेटवर्थ 640 करोड़ है. वो हेल्थ और फार्मा से जुड़े बिजनेस को सपोर्ट करती हैं. लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल की नेटवर्थ 610 करोड़ है. रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर हैं. उनकी नेटवर्थ 16,000 करोड़ है. कुणाल बहल की नेटवर्थ 900 करोड़ है.विराज बहल की नेटवर्थ 200-300 करोड़ है. अमित जैन की नेटवर्थ 2900 करोड़ है.

ये भी पढ़ें- शार्क टैंक इंडिया का 16000 करोड़ नेटवर्थ वाला जज, जिसे 17 साल की उम्र में इन्वेस्टर्स ने कॉलेज नहीं जाने का पिता से मांगा वादा

नए शार्क्स की इतनी है नेटवर्थ

इस सीजन में कई नए शार्क्स नजर आने वाले हैं. इसमें पहले नाम वरुण अलघ है. उनकी नेटवर्थ करीब 6900 करोड़ है. मोहित यादव की नेटवर्थ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. मिनिमलिस्ट स्किनकेयर ब्रांड के फाउंडर हैं.शैली मेहरोत्रा फिक्सडर्मा इंडिया की सीईओ हैं. उनकी नेटवर्थ की जानकारी नहीं है लेकिन उनकी कंपनी की वैल्यू 187 करोड़ है. हार्दिक कोठिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बड़ा नाम हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 3970 करोड़ रुपये है. कनिका टेकरीवाल की नेटवर्थ 420 करोड़ है. आखिरी में आते हैं प्रथम मित्तल. वोमास्टर्स यूनियन और टेट्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस के फाउंडर हैं.