हार्दिक पंड्या ट्रेड डील में नया मोड़, इन 3 खिलाड़ियों पर अटका मामला, मुंबई इंडियंस के लिए बढ़ी टेंशन

आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले, केकेआर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को मुंबई इंडियंस (MI) से ट्रेड करने की कोशिश में लगी हुई है. हालांकि, अब तक मुंबई इंडियंस की मांगें KKR के लिए एक बड़ी रुकावट बनी हुई हैं. 'द टेलीग्राफ' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 5 बार की IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस ने पंड्या के बदले तेज गेंदबाज हर्षित राणा और युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी की मांग की है. वहीं, KKR ने यह साफ कर दिया है कि वे किन खिलाड़ियों को किसी भी हाल में जाने नहीं देना चाहते.

केकेआर हार्दिक के बदले होने वाली किसी भी ट्रेड डील में अपने स्टार स्पिनर सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती, तथा फिनिशर और उप-कप्तान रिंकू सिंह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. कैमरून ग्रीन के भी इस ट्रेड डील का हिस्सा बनने की संभावना कम है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए यह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर आईपीएल के कितने मैचों में खेल पाएगा.

रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई इंडियंस के साथ शुरुआती बातचीत के बाद, केकेआर ने हार्दिक को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई. इसकी वजह इस ऑलराउंडर की फिटनेस और चोटों को लेकर चिंताएं थीं. इसके अलावा, खिलाड़ी के साथ रहने वाले लोगों के ग्रुप को लेकर भी कुछ आशंकाएं थीं, जो हर जगह उनके साथ जाते हैं.

रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि मुंबई इंडियंस ने हर्षित राणा और अंगकृष रघुवंशी की मांग की है. हर्षित आईपीएल 2024 जीतने वाली केकेआर टीम का एक अहम हिस्सा थे, जबकि रघुवंशी आईपीएल 2026 में फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. हालांकि, यह साफ नहीं है कि केकेआर उन्हें हार्दिक के बदले जाने देने के लिए तैयार है या नहीं. माना जा रहा है कि अगले हफ्ते बातचीत फिर से शुरू होगी, लेकिन इस डील के पूरा होने में रघुवंशी को लेकर केकेआर का रुख सबसे अहम साबित हो सकता है.

दूसरी फ्रेंचाइजी भी रेस में

हार्दिक पंड्या के ट्रेड को लेकर हो रही चर्चाओं में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स भी शामिल हो गई हैं. मुंबई इंडियंस , राजस्थान रॉयल्स से यशस्वी जायसवाल और रवि बिश्नोई को लेना चाहती थी, लेकिन इस दिशा में कोई खास प्रगति अभी सामने नहीं आई है. दूसरी ओर, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ संभावित ट्रेड की बात करें तो, मुंबई इंडियंस प्रतिभाशाली बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को लेना चाहती थी, लेकिन सीएसके ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया. यानी हार्दिक के लिए 3 खिलाड़ियों की बोली लगने का अनुमान है जो इस ट्रेड को रोचक बना सकता है. देखना होगा कि आखिर में हार्दिक को लेकर आगे क्या फैसला होता है.

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