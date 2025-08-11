Asia Cup 2025: भारतीय टीम के चयन से पहले हार्दिक पंड्या को देना होगा फिटनेस टेस्ट, तभी ..

Hardik Pandya Fitness: एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाना है. भारतीय चयनकर्ता जल्द ही एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान करने वाले हैं. वहीं, एशिया कप में हार्दिक पंड्या का चयन होगा या नहीं, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, हार्दिक पंड्या का चयन एशिया कप के लिए टीम में होगा या नहीं, यह उनके फिटनेस टेस्ट पर निर्धारित होगा. भारतीय टीम की घोषणा से पहले हार्दिक पंड्या को फिटनेस टेस्ट देना होगा. फिटनेस टेस्ट में सफल होने के बाद भी उनका चयन एशिया कप के लिए हो सकता है. बता दें कि हार्दिक 2 महीने से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं. हार्दिक 11 और 12 अगस्त को बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में फिटनेस टेस्ट देंने वाले हैं.

हार्दिक जुलाई के मध्य से मुंबई में ट्रेनिंग कर रहे हैं., 31 साल के इस खिलाड़ी ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल रहे थे. हाल के सालों में, पंड्या ने खुद को भारत की सीमित ओवरों की टीम के अहम खिलाड़ी के तौर पर खुद को साबित किया है. अब एशिया कप का खेला जाने वाला है. ऐसे में एशिया कप में हार्दिक का खेलना भारत के लिए काफी अहम होगा.

हार्दिक से पहले श्रेयस अय्यर ने 27 से 29 जुलाई के बीच अपना फिटनेस टेस्ट दे दिया है. श्रेयस ने दिसंबर 2023 के बाद से टी20इंटरनेशनल नहीं खेला है. यह देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता एशिया कप के लिए किन-किन खिलाड़ियों को मौका देते हैं.

दूसरी ओर टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव जून में जर्मनी के म्यूनिख में हुई स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी से अभी पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. बता दें कि सूर्या को फिजियो और मेडिकल टीम की निगरानी में पूरी तरह से फिट होने के लिए एनसीए (NCA) में एक और हफ़्ता बिताना होगा. कुछ दिन पहले, सूर्यकुमार ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने एनसीए में बल्लेबाजी अभ्यास में वापसी की थी, जहां उन्हें पूरी तरह से फिट होने के लिए व्यायाम और दौड़ लगाते हुए भी देखा गया था. सूर्यकुमार ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "मैं उस काम को करने के लिए बेताब हूं जो मुझे पसंद है."