'हदें तय करनी चाहिए.. .' गर्लफ्रेंड माहिका की तस्वीरों को लेकर PAPARAZZI पर आग बबूला हुए हार्दिक पंड्या

Hardik Pandya slams paparazzi: हार्दिक पांड्या ने मंगलवार को मुंबई में एक रेस्टोरेंट से लौट रही अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की प्राइवेसी में दखल देने के लिए पैपराज़ी की बुराई की है और उनकी हरकतों पर रिएक्ट किया है. हार्दिक ने गरिमा और सीमाओं की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और मीडिया से ज़िम्मेदारी से काम करने की अपील की है. हार्दिक ने इंस्टा स्टोरी पर बयान शेयर किया और पैपराजी को फटकार लगाई है. हार्दिक ने सोशल मीडिया पर एक कड़े शब्दों वाला नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने फोटोग्राफरों पर हद पार करने और एक रेगुलर आउटिंग को “चीप सेंसेशनलिज़्म” में बदलने का आरोप लगाया. पंड्या ने माना कि पब्लिक फिगर ध्यान खींचते हैं, लेकिन ये भी लिखा कि कुछ खास पलों, खासकर महिलाओं से जुड़ी होने वाली कुछ बातों पर ध्यान देने की दरकार है.

हार्दिक ने अपने पोस्ट में लिखा, "मैं जानता हूं एक पब्लिक फिगर होने के नाते हम पर ज्यादा अटेन्शन रहती है. लेकिन कभी-कभी लाइन क्रॉस हो जाती है. लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने हद पार कर दी. माहिका बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में सीढ़ियों से उतर रही थीं, तभी पैपराज़ी ने उन्हें ऐसे एंगल से कैप्चर करने का फ़ैसला किया, जहाँ से कोई भी औरत फ़ोटो खिंचवाने की हक़दार नहीं है. एक प्राइवेट पल को सस्ती सनसनी में बदल दिया गया."

मीडिया के भाइयों को समझने की जरूरत

भारतीय ऑलराउंडर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "यह हेडलाइन या किसने क्या क्लिक किया, इसके बारे में नहीं है, यह बेसिक सम्मान के बारे में है. औरतें इज़्ज़त की हक़दार हैं. हर किसी को हदें तय करनी चाहिए. मीडिया के भाइयों, जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, मैं आपकी मेहनत की इज़्ज़त करता हूं, और मैं हमेशा कोऑपरेट करता हूं. लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ थोड़ा और ध्यान रखें. हर चीज़ कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है. हर एंगल से फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है. चलो इस गेम में थोड़ी इंसानियत बनाए रखें. थैंक यू. "

माहिका शर्मा दिल्ली की रहने वाली हैं, उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया है. माहिका के पास इकोनॉमिक्स और फाईनेन्स में डिग्री है. महिका मॉडल के तौर पर काम करती है.

हार्दिक पंड्या से आठ साल छोटी हैं माहिका

आपको बता दें कि माहिका, हार्दिक पंड्या से करीब आठ साल छोटी हैं. पंड्या का जन्म आठ अक्टूबर साल 1993 में गुजरात के चोर्यासी में हुआ था. फिलहाल वह 32 साल के हैं. वहीं माहिका की उम्र 24 साल है.