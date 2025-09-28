विज्ञापन
IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: फाइनल से पहले हार्दिक पंड्या क्यों हुए बाहर, कप्तान सूर्या ने बताई वजह

Hardik Pandya Ruled Out From IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया को लेकर बुरी खबर आई है, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले से पहले हार्दिक पंड्या को लेकर बड़ा अपडेट आया है.

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: फाइनल से पहले हार्दिक पंड्या क्यों हुए बाहर, कप्तान सूर्या ने बताई वजह
Hardik Pandya Ruled Out From IND vs PAK Asia Cup 2025 Final:
  • भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है
  • हार्दिक निगल इंजरी के कारण फाइनल मुकाबले से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है
  • भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए हैं जिसमें जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को भी शामिल किया गया है
Hardik Pandya Ruled Out From IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम इस मुकाबले में तीन बदलावों के साथ उतरी है. यह ऐतिहासिक मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत-पाकिस्तान फाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए हार्दिक पंड्या को लेकर बड़ी खबर सामने आई की वो एशिया कप फाइनल से बाहर हो गए हैं.

क्यों नहीं खेल रहे हार्दिक पंड्या, कप्तान सूर्या ने बताई वजह

सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दोरान कहा, दुर्भाग्य से हार्दिक नहीं खेल पा रहे हैं, उन्हें निगल इंजरी है जिसकी वजह से वो आज फाइनल में नहीं खेलेंगे. हार्दिक की जगह रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है इसके साथ ही अर्शदीप और हर्षित भी बाहर हैं और उनकी जगह बुमराह और शिवम दुबे को टीम में शामिल किया गया है. पाकिस्तान ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.

सूर्या ने आगे कहा 'हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे. विकेट अच्छा लग रहा है. लाइट्स में विकेट और भी बेहतर हो जाता है. हम पहले अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, लेकिन आज हम लक्ष्य का पीछा करना चाहेंगे. ग्राउंड्समैन ने यहां विकेटों के साथ शानदार काम किया है. पिछले 5-6 मैचों से हम जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, वह काफी अच्छा है.

इससे पहले भारत-श्रीलंका के बीच सुपर 4 के मैच में पहले ही ओवर के बाद पंड्या मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे. 

भारत एशिया कप 2025 में अब तक अजेय रहा है. टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीत के साथ अपने ग्रुप स्टेज का शानदार आगाज किया था. इसके बाद पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया. टीम इंडिया ने ओमान के खिलाफ 21 रन से मुकाबला जीता. सुपर-4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी. इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला 41 रन से जीता, जबकि श्रीलंका के विरुद्ध सुपर ओवर में जीत दर्ज की.

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ 93 रन से मुकाबला जीतने के बाद भारत के विरुद्ध अगला मैच 7 विकेट से गंवा दिया. इसके बाद पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ 41 रन से जीत दर्ज की. सुपर-4 में पाकिस्तान को भारत के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी. इसके बाद उसने श्रीलंका को 5 विकेट, जबकि बांग्लादेश को 11 रन से मात देते हुए फाइनल में प्रवेश किया.

भारत की प्लेइंग इलेवन : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन : साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद
 

