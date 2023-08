IND vs WI: "आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लेते लेकिन..", पहले T20 में हार के बाद हार्दिक पंड्या ने बताया, कहां हो गई गलती

हार्दिक पंड्या ने बताया कैसे हारे पहला टी-20

Hardik Pandya on defeat in the first T20: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 में भारत (WI vs IND 1st T20I) को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम के सामने 150 रनों का टारगेट था. भारतीय टीम केवल 146 रन ही बना सकी, भारत के बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना सके, जिसने ही मैच में भारत के लिए मुश्किल पैदा कर दी. ईशान किशन 6, गिल 3 रन, सूर्या ने 21 रन और तिलक वर्मा ने 39 रन बनाए. कप्तान हार्दिक खुद 19 रन ही बना सके थे. इसके अलावा संजू ने 12 रन की पारी खेली. वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की जिसके कारण उन्होंने लक्ष्य को डिफेंड कर लिया. मैच के बाद कप्तान हार्दिक ने हार को लेकर अपनी बात रखी.