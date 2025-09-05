Asia Cup 2025: हार्दिक का लाइसेंस टू किल Bond स्टाइल, नए लुक में कहर ढ़ा रहे पांड्या

Hardik Pandya New Hair Look Viral Amid Asia Cup 2025: डिफेंडिंग चैंपियन भारत की नज़र एशिया कप के 9वें ख़िताब पर है. दुनिया भर के फ़ैंस और एक्सपर्ट्स टीम इंडिया को सबसे पावरफुल टीम मान रहे हैं. लेकिन टीम इंडिया के एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो ना सिर्फ़ मैदान पर अपने प्रदर्शन से बल्कि अपनी स्टाइल से भी बॉलीवुड संगीतकार अनु मलिक की भाषा में ‘आग लगाने' को तैयार है.

नया हेयरस्टाइल, ग्लैमरस लुक

टीम इंडिया के ग्लैमरस स्टार हार्दिक पांड्या नए हेयरस्टाइल के साथ एशिया कप खेलने संयुक्त अरब अमीरात UAE पहुंच गए हैं. ब्लॉन्ड हेयरस्टाइल, गले पर टैटू, शानदार सनग्लास के साथ हार्दिक हॉलीवुड फिल्मों के हीरो नज़र आ रहे हैं. हार्दिक ने अपनी ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर साझा की हैं. ये तस्वीरें ज़बरदस्त वायरल भी हो रही हैं. इसे 24 घंटों के अंदर ही 4 मिलियन लोगों ने देख लिया है और 50,000 से ज़्यादा से लोगों ने लाइक कर लिया है.

HardikPandyaInsta

हार्दिक पंड्या का टी20 करियर

विंडीज़ टी-20 वर्ल्ड कप की जीत में बेहद अहम रोल अदा करने वाले हार्दिक पांड्या से एशिया कप में भी बड़ी उम्मीद की जा रही है. पाकिस्तान के ख़िलाफ टी-20 फॉर्मैट में हार्दिक ने भारत के लिए अबतक सबसे ज़्यादा 13 विकेट हासिल किए हैं. भारत के लिए अबतक खेले गए 114 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने 27.87 की औसत से 1812 रन बनाए हैं जिनमें 5 अर्धशतकीय पारियां भी शामिल हैं. शानदार ऑलराउंडर हार्दिक के नाम टी-20 में 94 विकेट हैं.

हार्दिक पंड्या इंटरनेशनल क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वापसी करने जा रहे हैं. वो इसके बाद से वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैच में नहीं खेले. अब 9 सितंबर को यूएई के खिलाफ वो मैदान पर उतरेंगे.

वनडे और टेस्ट में हार्दिक पंड्या का प्रदर्शन

वनडे क्रिकेट में हार्दिक 94 मैच खेल चुके हैं. इसमें उन्होंने 32.82 की औसत से 1904 रन बनाए हैं, जिसमें 11 अर्धशतक शामिल हैं. गेंदबाजी में उन्होंने 91 विकेट लिए हैं. टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो हार्दिक ने 11 मुकाबले खेले हैं. 18 पारियों में उन्होंने 31.29 की औसत से 532 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. साथ ही उनके नाम 17 टेस्ट विकेट भी दर्ज हैं.