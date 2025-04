'विकल्प नहीं था...', दिल्ली के किस बल्लेबाज के लिए MI के पास कोई नहीं था प्लान? जीत के बाद हार्दिक पंड्या ने बताया

Hardik Pandya Statement After Victory Against Delhi Capitals: आईपीएल के 18वें सीजन का 29वां मुकाबला बीते रविवार (13 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया. जहां एमआई की टीम सीजन की दूसरी सफलता हासिल करने में कामयाब रही. विपक्षी टीम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मिली जीत के बाद कप्तान हार्दिक पंड्या काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान दिल खोलकर बातचीत की. पंड्या ने अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'जीतना हमेशा से ही खास होता है, खासकर ऐसे मुकाबलों में. मैच के दौरान हमेशा आपको लड़ते रहना होता है. जिसका बहुत कुछ मतलब होता है.'

पिछले मुकाबले में करुण नायर जबर्दस्त लय में नजर आए. हालांकि, अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बावजूद वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. पंड्या ने उनकी सराहना करते हुए कहा, 'उसके खिलाफ हमें किस तरह से गेंदबाजी करनी है. इस बारे में हमारे पास कुछ खास विकल्प नहीं था. हमारे गेंदबाजों के खिलाफ उसने जिस तरह से खेला, अपने मौके भुनाए और काम को अंजाम दिया. यह चीज उसकी कड़ी मेहनत को दर्शाता है. मेरे हिसाब से उसने हर किसी चौंका दिया.'

Hardik Pandya said "We were out of options - the way he was batting, years of hard work, credit to him". [Talking about Karun Nair] pic.twitter.com/5kmMYbpNel