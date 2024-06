"कभी-कभी, जिंदगी आपको...", तलाक की अफवाहों के बीच हार्दिक पंड्या ने तोड़ी चुप्पी

Hardik Pandya on difficult times: हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) इन दिनों काफी सुर्खियों में रहे हैं, एक ओर जहां आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस खराब रहा तो वहीं, उनकी वाइफ नताशा के साथ सोशल मीडिया पर उनके तलाक की खबरों ने काफी हल्ला मचाया है. हालांकि हार्दिक और नताशा (HardiK Pandya Wife Nataša Stanković) ने इन खबरो ंपर खुले तौर पर रिएक्ट नहीं किया है. वहीं, इस समय हार्दिक अमेरिका में टी-20 वर्ल्ड कप खेलने पहुंचे हैं. बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच में हार्दिक ने अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का दिल एक बार फिर जीत लिया. हार्दिक ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 23 गेंद पर 40 रन की नाबाद पारी खेली. आईपीएल में हार्दिक का बल्ला खामोश रहा था लेकिन वार्म अप मैच में हार्दिक ने अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया है कि क्यों वो टीम इंडिया के लिए काफी अहम है.

वहीं, हार्दिक ने अपने मुश्किल समय को लेकर बात की है . स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए हार्दिक पंड्या ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि आखिरकार आपको लड़ाई में बने रहना ही होगा, कई बार जिंदगी आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल देती है, जहां चीजें मुश्किल होती हैं, लेकिन मेरा मानना ​​है कि अगर आप खेल या मैदान, यानी लड़ाई को छोड़ देते हैं, तो आपको अपने खेल से वह नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, या वह परिणाम नहीं मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं."

पंड्या ने आगे कहा, " हां मेरे लिए यह मुश्किल रहा है, लेकिन साथ ही, मैं प्रक्रिया से प्रेरित रहा हूं, मैंने उन्हीं दिनचर्या का पालन करने की कोशिश की है, जिनका मैं पहले से ही पालन करता रहा हूं, ये चीजें होती रहती है अच्छे और बुरे समय आपके पास रहते हैं. ये ऐसे चरण हैं जो आते हैं और चले जाते हैं.. यह ठीक है..मैं कई बार इससे गुज़रा हूं और मैं इससे भी बाहर आ जाऊंगा."

