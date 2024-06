Hardik Pandya: 6, 6, 6...पांड्या ने आतिशी अंदाज में किया विश्व कप का हार्दिक स्वागत! इस यूएसपी ने हेड कोच द्रविड़ को किया गदगद

India vs Bangladesh, Warm-up at New York: टी20 विश्व कप (T20 World cup 2024) के लिए शनिवार को अपनी तैयारियों को परवान चढ़ाने बांग्लादेश (Ind vs Ban Warm Up match) के खिलाफ मैदान पर उतरी टीम इंडिया को यूं तो कई बड़े पॉजिटिव मिले, लेकिन सबसे बड़ॉ टॉनिक टीम को उन हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने दी, जो कुछ दिन पहले तक आईपीएल (IPL 2024) में बुरी तरह जूझ रहे थे, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे थे. लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ नंबर छह पर खेलने उतरे हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने टीम प्रबंधन को वह कॉन्फिडेंस दे ही दिया, जिसके लिए वह सबसे ज्यादा चिंतित था और जिस टॉनिक की उसे तलाश थी.

नंबर छह पर दिखा दम

पिछले दिनों बने नए समीकरणों से हार्दिक एक या दो क्रम देरी से आए, लेकिन पांड्या ने अपने अंदाज से उन फैंस को भी झूमने पर मजबूर कर दिया, जो आईपीएल में उनके पीछे पड़े हुए थे. हार्दिक ने 23 गेंदों पर 2 चौकों और 4 छक्कों से बिना आउट हुए 40 रन बनाए, लेकिन पारी की यूएसपी (यूनीक सेलिंग प्वाइंट, खासियत) एक ऐसी बात रही, जिससे द्रविड़ और कप्तान रोहित बहुत ही ज्यादा खुश होंगे

यह यूएसपी कुछ कहती है!

यूं तो हाथ विकेटकीपर ऋषभ पंत ने भी शानदार अंदाज में खोले, लेकिन हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक-रेट के मामले में उन्हें पीछे छोड़ दिया. इस मैदान पर बड़े शॉट खेलने आसान नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस मैच में 17.391 के स्ट्राइक-रेट से रन बटोकर साबित कर दिया कि मुख्य दौर ही नहीं, आगे भी प्रबंधन नंबर छह पर उन पर पूरा भरोसा कर सकता है. हार्दिक ने तनवीर इस्लाम के फेंके पारी के 17वें ओवर में लगातार तीन छक्के जड़कर यह भी साबित किया कि उन्हें अमेरिका के बड़े मैदान पर लंबे छक्के लगाने में कोई दिक्कत नहीं है.