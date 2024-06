T20 World Cup 2024 में यह टीम साबित होगी छुपी रुस्तम, पहुंच सकती है फाइनल में, इरफान पठान ने बताया

Dark Horse Team in T20 World Cup 2024: भारत के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान (Irfan Pathan) ने उस टीम के नाम का ऐलान किया है जो इस टी-20 वर्ल्ड कप में छुपे रुस्तम (Dark Horse) साबित हो सकती है. दरअसल, इरफान ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए इन बातों को लेकर बात की है. इरफान ने माना है कि इस बार 20 टीमें खेल रही है, भारतीय टीम सबसे मजबूत टीम में से एक है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम भी इस वर्ल्ड कप में खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. लेकिन एक टीम है जिसे मैं Dark Horse (छुपे रुस्तम) मानता हूं,

इरफान ने सीधे तौर पर कहा, "मेरे लिए साउथ अफ्रीकी टीम एक ऐसी टीम है जो इस वर्ल्ड कप में चौंका सकता है. साउथ अफ्रीकी टीम के पास ऐसे-ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को फिनिश कर सकते हैं दूसरी टीमों के इस टीम से बचकर रहना होगा. मेरे लिए साउथ अफ्रीकी की टीम 'छुपे रुस्तम' टीम हो सकती है."

पूर्व भारतीय गेंदबाज ने आगे कहा, "देखिए साउथ अफ्रीकी टीम में हेनरिक क्लासेन और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे खिलाड़ी हैं जो टी-20 में सबसे खतरनाक हैं. ट्रिस्टन स्टब्स को हमने आईपीएल (IPL) में देखा है कि वो क्या सकते हैं. मेरा सीधा सा मानना है कि जिस टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हों जो मैच फिनिश करने का मद्दा रखते हैं, वह टीम टी-20 की सबसे खतरनाक टीम बन सकती है. मुझे लगता है कि अफ्रीकी टीम वैसी ही एक टीम है."

इसके अलावा इरफान ने भारत और साउथ अफ्रीकी टीम को लेकर भविष्यवाणी की भी की और कहा कि इस बार मुझे लगता है कि भारत और साउथ अफ्रीकी टीम के बीच टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा.

भारतीय टीम 5 जून को अपना पहला मैच आयरलैंड के साथ खेलने वाली है. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा.

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच (India MatchTiming)

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा, समय- 8:00 PM