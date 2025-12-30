T20 WC 2026: हरभजन सिंह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, सेमीफाइनल में इन चार टीमों को जगह देकर चौंकाया

Harbhajan Singh Predict T20 WC 2026 Semi-finalist: टीम इंडिया के दिग्गज स्पिन स्टार हरभजन सिंह ने लेजेंड्स 90 की रिलीज के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए 4 टीमों का चुनाव किया है. भज्जी ने सबसे पहले टीम इंडिया को साल 2026 का चैंपियन बताया और इसके साथ ही सेमीफाइनल के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान को जगह दी है. ऑस्ट्रेलिया टीम का नाम लेने के साथ ही हरभजन सिंह ने बताया की वो ऐसी टीम है जो किसी भी ट्रॉफी को जीतने का दम रखती है. वहीं अफगानिस्तान टीम के स्पिन यूनिट को लेकर भज्जी ने कहा की वो अपने इस खास खाबिलियत की वजह से सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं.

टीम इंडिया की बात करें तो उन्हें अपने टाइटल को बरकरार रखने के लिए जोर लगाना होगा वहीं दक्षिण अफ्रीका भी पिछले बार की गलती को ना दोहराते हुए खिताब पर कब्जा जमाना चाहेगी और रही बात ऑस्ट्रेलिया की तो उनका अंदाज सबसे अलग और सबसे जुदा रहा है खास तौर पर ICC टूर्नामेंट्स के दौरान. वहीं हरभजन सिंह ने इंग्लैंड का नाम भले ही सेमीफाइनलिस्ट टीम के तौर पर नहीं रखा हो, लेकिन पिछले बार 2024 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी.

2024 पुरुष T20 विश्व कप की सेमी-फाइनलिस्ट टीम

दक्षिण अफ्रीका

अफगानिस्तान

भारत

इंग्लैंड

20 दिसंबर को BCCI ने भारतीय टीम का किया था एलान

इससे पहले 20 दिसंबर को BCCI ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का एलान किया. टीम के स्क्वाड से शुभमन गिल बाहर बाहर हैं और संजू सैमसन-ईशान किशन को मौका मिला है. संजू सैमसन को शुभमन गिल की टीम में जगह मिला है और ईशान किशन को उनके घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. ईशान किशन की कप्तानी में झारखण्ड की टीम हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट की चैंपियन बनी थी.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ऐसी दिख रही है टीम इंडिया

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (VC), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, रिंकू सिंह.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल की बात करें तो टीम इंडिया 7 को अमेरिका के खिलाफ मैच से अपने अभियान का आगाज करेगी. इसके बाद भारतीय टीम पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया से भिड़ेगी. भारत और अमेरिका के बीच होने वाला मुकाबला मुंबई में होगा. जबकि नामीबिया के खिलाफ मैच दिल्ली में और नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच अहमदाबाद में होगा. भारत के सभी मैच शाम 7 बजे से शुरू होंगे.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच (IND vs PAK T20I WC 2026 Match Date)

वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा और भारत और पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के कोलंबो में होगा, जबकि टीम इंडिया अपने बाकी मुकाबले भारत में खेलेगी.

इसके साथ ही भारतीय टीम अगर सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करती है तो उनके तीन सुपर-आठ मुकाबले अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होंगे. अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उसका मैच मुंबई में होगा. दूसरा सेमीफाइनल स्थान कोलंबो या कोलकाता है, यह इस पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान या श्रीलंका क्वालिफाई करते हैं या नहीं और फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल

ग्रुप स्टेज

7 फरवरी vs अमेरिका

12 फरवरी vs नामीबिया

15 फरवरी vs पाकिस्तान

18 फरवरी vs नीदरलैंड्स

किस ग्रुप में कौन

ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया, नेदरलैंड्स.

ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान.

ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश, नेपाल.

ग्रुप डी- साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा.