हेरा फेरी 3 में कौन हो सकता है अगला 'बाबू भैया'? हरभजन सिंह के बयान से मची सनसनी

Harbhajan Singh Suggestion Suryakumar Yadav Could Be Next Babu Bhaiya In Hera Pheri 3: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज एवं टी20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर हरभजन सिंह ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, इन दिनों ऐसी चर्चा चल रही है कि मशहूर फिल्म हेरा फेरी के तीसरे सीक्वल से परेश रावल बाहर हो गए हैं. फिल्म में परेश रावल का कैरेक्टर 'बाबू भैया' का था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था. लोग स्टार अभिनेता के बाहर होने से हैरान हैं. फिल्म को लेकर चल रहे उठापटक के बीच हरभजन ने मजाक-मजाक में अपना विचार साझा किया है. उनका कहना है कि फिल्म में सूर्यकुमार यादव को अगला 'बाबू भैया' बनाया जा सकता है. क्योंकि उनको फिल्म के वो सारे डायलॉग याद है. जिन्हें परेश रावल ने बोला था.

44 वर्षीय पूर्व ऑफ स्पिनर ने कहा, 'सूर्या तो गजब है यार. वो पूरी तरह से एक्टर ही है. वह बिल्कुल 'हेरा फेरी' वाला बंदा है. अगर फिल्म में उसे ये रोल मिल गया तो 15% हिस्सा मेरा भी पक्का है!'

हालांकि, बातचीत के दौरान उन्होंने डरते हुए यह बात कही. क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह मामला फिलहाल संवेदनशील है. अगर वह कहेंगे तो कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है. इस दौरान उन्होंने अक्षय कुमार से माफी भी मांगी. उन्होंने कहा, 'अक्षय भाई मेरे ऊपर केस मत कर देना.'

फिल्म में कौन करेगा 'बाबू भैया' का रोल?

हेरा फेरी के तीसरे सीक्वल में 'बाबू भैया' का रोल कौन निभाएगा? फिलहाल यह सवाल है. कुछ दिन पहले खबर आई थी कि परेश रावल के फिल्म छोड़ने के बाद 'बाबू भैया' का रोल पंकज त्रिपाठी कर सकते हैं. मगर उन्होंने भी किसी तरह की भागीदारी से इनकार कर दिया है. जिसके बाद हर कोई जानने को बेकरार है कि आखिर कौन इस मशहूर कैरेक्टर को निभाएगा.

